Başakşehir-Galatasaray 1-2, Atan: “Sul gol, si poteva fischiare un fallo di mano”

Nella 19ª giornata della Süper Lig, i l Galatasaray ha sconfitto il Başakşehir in trasferta con il punteggio finale di 2-1. Una partita combattuta che ha visto i padroni di casa sfiorare un risultato positivo nonostante diverse assenze. Dopo il match, l’allenatore del Başakşehir , Çağdaş Atan , ha condiviso le sue riflessioni in conferenza stampa, evidenziando sia gli aspetti positivi della prestazione della squadra sia alcuni episodi controversi.

"Abbiamo giocato in modo impeccabile nonostante le assenze"

Çağdaş Atan ha elogianto il gioco espresso dal suo team: "Dovrei essere orgoglioso dei miei giocatori o dovrei essere orgoglioso del mio team per la strategia della partita? Sono pieno di emozioni contrastanti. Abbiamo giocato in modo perfetto. Abbiamo giocato molto bene con cinque assenti". Nonostante le difficoltà di formazione legate agli infortunati, il tecnico turco ha sottolineato l’efficacia della strategia adottata, soprattutto nel secondo tempo: "Abbiamo cercato di giocare con un 4-2-5 con il portiere. Abbiamo beneficiato di questa strategia e abbiamo giocato in modo impeccabile. Nel secondo tempo siamo stati magnifici. Sfortunatamente non siamo riusciti a vincere. Complimenti al Galatasaray".