Cresce l'attesa per il derby di Istanbul tra Basaksehir e Galatasaray: le probabili scelte dei due allenatori.

Luca Paesano Redattore 11 gennaio - 18:15

Domenica pomeriggio, alle ore 17:00, la Super Lig turca accende i riflettori sul derby della capitale. Allo Stadio Basaksehir Fatih Terim va in scena la sfida tra Istanbul Basaksehir e Galatasaray, valida per la diciottesima giornata di campionato. Un match che si preannuncia spettacolare, soprattutto alla luce del recente scontro diretto in Coppa di Turchia terminato con un pirotecnico 2-2 appena quattro giorni fa.

Il match di domenica rappresenta un importante banco di prova per entrambe le squadre. Il Galatasaray cerca di consolidare il proprio dominio e proseguire la corsa verso un titolo che sembra sempre più alla portata, mentre il Basaksehir punta a invertire la rotta e risollevarsi in un campionato finora altalenante.

La probabile formazione dell’Istanbul Basaksehir — Ci sarà certamente qualche novità di formazione, sia da una parte che dall’altra, rispetto ai ventidue uomini visti in campo in Coppa di Turchia mercoledì sera. Cagdas Atan conferma Sengezer tra i pali. In difesa, toccherà a Gureler e Lima sulle corsie laterali, con Leo Duarte e Opoku, in vantaggio su Ba, al centro. Il terzetto di centrocampo sarà composto da Kemen, Özdemir e Miguel Crespo. Conferme per il tridente offensivo: Turuc e Joao Figueiredo saranno le due ali, con Piatek riferimento centrale.

Basaksehir (4-3-3): Senzeger; Gureler, Leo Duarte, Opoku, Lima; Kemen, Özdemir, Miguel Crespo; Turuc, Piatek, Joao Figueiredo. All. Cagdas Atan.

La probabile formazione del Galatasaray — Dopo un po’ di turnover in Coppa, Okan Buruk tornerà a schierare i titolari per il derby di Istanbul. In porta ritorna Muslera. Spazio ad Ayhan, Davinson Sanchez, Bardakci e Jakobs in difesa. I due mediani saranno come sempre Torreira e Gabriel Sara, a far da diga in mezzo al campo. Estro e fantasia dietro ad Osimhen: la trequarti sarà occupata da Yunus Akgün, Mertens e Yilmaz.

Galatasaray (4-2-3-1): Muslera; Ayhan, Davinson Sanchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Gabriel Sara; Yunus Akgün, Mertens, Yilmaz; Osimhen. All. Okan Buruk.