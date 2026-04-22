Il club svizzero cancella il live di Kanye West previsto allo stadio e prende una posizione forte per difendere la propria immagine

Daniele Cirafici 22 aprile 2026 (modifica il 22 aprile 2026 | 13:32)

Il Basilea ha scelto di annullare il concerto di Kanye West, previsto allo St. Jakob-Park, prendendo una posizione netta che ha fatto rapidamente il giro d’Europa. Non si tratta di un problema organizzativo o logistico, ma di una scelta precisa legata all’identità del club e ai valori che la società vuole rappresentare. Lo stadio del Basilea ospita spesso grandi eventi oltre al calcio, ma questa volta il club ha deciso di fermarsi prima, la presenza dell’artista americano, da tempo al centro di forti polemiche internazionali, è stata ritenuta incompatibile con l’immagine e la linea istituzionale della società svizzera.

Una decisione che inevitabilmente ha acceso il dibattito, perché mette insieme sport, musica e temi molto più delicati legati alla responsabilità pubblica di un club.

“Non possiamo offrirgli una piattaforma” — Il Basilea ha spiegato la propria scelta in modo molto diretto, chiarendo che la valutazione non è stata economica ma etica, dopo aver analizzato la situazione, il club ha deciso di non procedere con l’evento e di rinunciare a uno spettacolo che avrebbe avuto grande richiamo mediatico. La posizione è stata espressa con parole molto chiare da un portavoce del club: “Non possiamo, in linea con i nostri valori, offrire una piattaforma all’artista in questione in questo contesto”.

Una frase che racconta perfettamente il senso della decisione, il club ha preferito proteggere la propria identità e il rapporto con tifosi e città, piuttosto che ospitare un evento potenzialmente divisivo.

Quando uno stadio diventa anche un messaggio — La scelta del Basilea dimostra come oggi uno stadio non sia soltanto un luogo sportivo o uno spazio per grandi concerti, ma anche un simbolo pubblico che rappresenta una comunità, decidere chi può salirci sopra significa, in parte, decidere anche quale messaggio si vuole trasmettere. Nel caso di Kanye West, le polemiche accumulate negli ultimi anni hanno reso ogni sua apparizione un tema molto più ampio della semplice musica, per questo motivo il club svizzero ha preferito prendere una posizione chiara, anche sapendo che avrebbe generato discussioni.

In un calcio sempre più legato all’immagine e alla reputazione, il Basilea ha scelto di mettere davanti tutto il resto una parola semplice ma pesante: coerenza.