Alla vigilia della sfida di Champions League tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, l'Allianz Arena ha sorpreso tutti tingendosi di arancione , un colore insolito rispetto al tradizionale rosso bavarese. Il motivo tutta via è lodevole e l'iniziativa si inserisce in un contesto di grande importanza sociale: il club tedesco partecipa alla Giornata internazionale per la lotta contro la violenza sulle donne . Il Bayern aderisce così alla campagna “Zonta Says No”, promossa dall'organizzazione femminile internazionale Zonta. Un gestro che dimostra ancora una volta l'impegno sociale che da sempre contraddistingue il club bavarese.

Hainer ha poi evidenziato la necessità di un maggiore impegno nella prevenzione, sottolineando il ruolo dell'uguaglianza di genere: "Tutte le donne, i bambini e gli uomini vittime di violenza devono poter accedere in sicurezza a protezione, supporto e consulenza. L'FC Bayern vuole contribuire a sensibilizzare l'opinione pubblica. Per questo sosteniamo 'Zonta Says No' nella lotta contro la violenza sulle donne e sulle ragazze in tutto il mondo".