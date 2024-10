Bayern Monaco, tegola Pavlovic: c’è frattura della clavicola

Il centrocampista del Bayern Monaco, Aleksandar Pavlovic, si è fratturato la clavicola all'inizio della partita contro lo Stoccarda

Nancy Gonzalez Ruiz 20 ottobre 2024 (modifica il 20 ottobre 2024 | 14:22)

Brutte notizie in casa Bayern Monaco. Vincent Kompany dovrà fare a meno della sua stella Aleksandar Pavlovic per la sfida contro il Barcellona in Champions League in programma il 23 ottobre, ma non solo… Il classe 2004, costretto ad abbandonare il terreno di gioco dopo appena otto minuti nella partita contro lo Stoccarda, ha rimediato una frattura della clavicola che lo terrà lontano dai campi per almeno 3 mesi.

La diagnosi MONACO, GERMANIA - 19 OTTOBRE: Aleksandar Pavlovic del Bayern Monaco viene contrastato da Fabian Rieder del VfB Stoccarda durante la partita di Bundesliga tra FC Bayern München e VfB Stoccarda all'Allianz Arena il 19 ottobre 2024 a Monaco, Germania. (Foto di Adam Pretty/Getty Images) L’incidente per il centrocampista tedesco è avvenuto durante un duello aereo con Fabian Rieder dello Stoccarda al 5'. Pavlovic, caduto sulla spalla destra, ha subito richiamato l’attenzione dello staff medico che è prontamente intervenuto per trattare l’infortunio. Nonostante i tentativi iniziali di alleviare il dolore, il tedesco è stato sostituito tre minuti dopo, con l’ingresso in campo di Joao Palhinha, neoacquisto del Bayern.

Max Eberl, ds del Bayern Monaco, ha commentato subito dopo la partita: "È in fase di esame, ma sembra proprio una frattura alla clavicola. Sarà fuori per un po' e questo è davvero drammatico per Aleks". La diagnosi ufficiale del club è arrivata più tardi nella serata:"Il centrocampista Aleksander Pavlović mancherà nelle prossime settimane dalle fila dell'FC Bayern. Il nazionale tedesco ha subito la frattura della clavicola nella vittoria per 4-0 di sabato sera contro il VfB Stuttgart in Bundesliga. Ciò è stato confermato dal team medico dell'FC Bayern dopo un esame post-partita. Il ventenne è stato sostituito all'ottavo minuto dopo essere caduto sulla spalla in seguito a un duello aereo con Fabian Rieder dello Stoccarda".

I tempi di recupero Se inizialmente le sensazioni per il Bayern sui tempi di recupero erano di uno stop di circa sei settimane, la necessità di un intervento chirurgico ha complicato i piani dei bavaresi: il suo ritorno in campo non avverrà prima di tre mesi. Questa battuta d'arresto arriva in un momento delicato per Pavlovic, che aveva saltato anche Euro 2024 a causa di un’infiammazione alle tonsille, nonostante fosse stato convocato dal ct della Germania, Julian Nagelsmann.

Le alternative: Palhinha e Goretzka Con Pavlovic indisponibile, toccherà a Joao Palhinha. L'ex giocatore del Fulham, acquistato per 60 milioni di euro in estate, ha già dimostrato di essere un’opzione affidabile in mediana, entrando subito nei meccanismi di gioco dopo l'infortunio del compagno. Anche Leon Goretzka, che ha giocato solo 22 minuti nelle 10 partite di questa stagione, potrebbe rivelarsi un’altra valida alternativa per rafforzare il centrocampo, sebbene il suo minutaggio, sin qui limitato, sollevi diversi interrogativi in merito alla sua condizione fisica.