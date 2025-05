Benfica-Sporting, dove vedere in tv e in streaming il match chiave della Liga Portugal

Benfica-Sporting, dove vedere in diretta tv e in streaming il derby di Lisbona che vale una fetta e mezzo di Liga Portugal

Gennaro Dimonte 9 maggio - 10:42

Benfica-Sporting non è solo un derby tra due club rivali e tra i più titolati di Portogallo, è la vera chiave di volta di questa stagione. Il big match della trentacinquesima giornata di Liga Portugal molto probabilmente consegnerà una grossa fetta di campionato per chi dovesse vincere. Ecco dove vedere in tv e in streaming questo match, sabato 10 maggio alle 19:00 in un Estadio da Luz che si prospetta infuocato.

Il momento di Sporting e Benfica — Solo due sconfitte in campionato nel 2025 per il Benfica, a gennaio, contro Braga e Casa Pia ed entrambe in trasferta. Il rendimento delle Aquile delle ultime giornate è ancora più spaventato se togliamo i due insuccessi in Champions League nel doppio confronto contro il Barcellona. Ben nove vittorie nelle ultime dieci giornate per i ragazzi allenati da Bruno Lage. Un bottino incredibile che attesta lo stato di forma di questa squadra che si esprime al meglio soprattutto in casa al Da Luz.

Stesso discorso per lo Sporting che addirittura non ha mai perso in Liga Portugal nel 2025. Le uniche due sconfitte sono arrivate contro il Borussia Dortmund in Champions e proprio nel derby di Coppa contro il Benfica a gennaio. Un percorso altrettanto incredibile che attesa l'attuale egemonia che hanno i due club nel calcio lusitano.

Le probabili formazioni — Problemi in mezzo al campo per Lage che dovrà rinunciare agli infortunati Manu Silva, Bah e Renato Sanches, in dubbio l'attaccante Amdouni. Offensivo 4-2-3-1 per le Aquile con Otamendi a comandare la difesa, Florentino Luis e in mediana con Aursnes. Senza Amdouni potrebbe giocare Schjelderup nel trio sulla trequarti con Kokcu e Akturkoglu a supporto di Pavlidis. Sporting con i lungodegenti Braganca, Santos e Simoes che non saranno disponibili. Confermato il 3-4-3 di Borges con il trio pesante d'attacco Trincao, Pedro Gonçalves e Gyokeres.

Benfica (4-2-3-1): Trubin; Araujo, Antonio Silva, Otamendi, Dahl; Aursnes, Florentino Luis; Amdouni, Kokcu, Akturkoglu; Pavlidis. Allenatore: Lage.

Sporting Lisbona (3-4-3): Rui Silva; Quaresma, St Juste, Gonçalo Inácio; Catamo, Debast, Hide, Araujo; Trincao, Gyokeres, Pedro Gonçalves. Allenatore: Borges.

Benfica-Sporting, dove vedere il derby in tv e in streaming — La partita di Liga Portugal Benfica e Sporting Lisbona in programma sabato 10 maggio alle 19:00 verrà trasmessa in esclusiva su DAZN. Per guardare il match sarà necessario installare l'app sulla propria smart tv di ultima generazione. Per quanto riguarda lo streaming potrà essere visionata collegandosi al sito di DAZN oppure tramite app su pc, smartphone, tablet e console. Bisognerà essere abbonati per poter guardare il match.