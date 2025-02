A KB9 non piacciano i paragoni: Il GOAT non esiste, ma tutti i giocatori possono lasciare un segno indelebile nella storia del calcio

Danilo Loda 24 febbraio - 11:54

Dopo le recenti dichiarazioni autoproclamatorie di Cristiano Ronaldo, che si è definito "il miglior giocatore della storia" in un’intervista a El Chiringuito, il suo ex compagno del Real Madrid e attuale rivale in Arabia Saudita, Karim Benzema, ha voluto precisare la sua posizione sul tema dei confronti tra grandi del calcio.

Le parole di CR7 — All'inizio di febbraio, il portoghese non ha fatto sconti al suo ego, sostenendo apertamente: "Il migliore della storia sono io. Punto."Durante l’intervista, Ronaldo ha anche aggiunto che, pur rispettando e ammirando leggende come Messi, Pelé o Maradona, ritiene che nessuno sia in grado di competere con la sua completezza. Queste affermazioni hanno ulteriormente alimentato il dibattito sul titolo di GOAT (Greatest Of All Time) nel mondo del calcio.

La risposta di Benzema — Rispondendo alle dichiarazioni del compagno, Karim Benzema ha espresso il suo disinteresse per i giochi di paragoni. In un'intervista con TNT Sports, l’ex attaccante del Real Madrid ha commentato: "Ognuno dice quello che vuole. Se pensa di essere il migliore della storia..." Benzema ha poi aggiunto, con una nota di ironia: "Per me, ad esempio, il migliore è Ronaldo il brasiliano".

Con questa battuta, il francese ha voluto rimarcare come, nonostante l'ammirazione nei confronti dell'ex Galactico, preferisca evitare confronti diretti. La sua visione è chiara: ogni giocatore ha una storia unica e non è corretto cercare di decretare un "migliore" in assoluto.

Il "GOAT" accende le discussioni — Il dibattito su chi sia il miglior giocatore della storia del calcio continua a divampare, alimentato da dichiarazioni provocatorie e opinioni forti. Mentre Cristiano Ronaldo si mostra fiero e sicuro del proprio talento, Benzema invita a una visione più sfumata, in cui il merito individuale va contestualizzato all’interno delle diverse storie e carriere calcistiche.

— Karim Benzema (@Benzema) February 23, 2025

Benzema, che ha sempre dimostrato grande rispetto per i grandi del passato non nega il valore del portoghese, definendolo "molto bravo", ma sottolinea che il gioco dei paragoni non porta a nulla di costruttivo. In fondo, la bellezza del calcio risiede proprio nella varietà delle esperienze e nella capacità di ogni giocatore di lasciare un segno indelebile, senza che sia necessario decretare un "GOAT" assoluto.