Bernardeschi espulso, Toronto ancora ko e playoff a rischio

Il Toronto di Bernardeschi e Insigne cade ancora e mette a rischio la partecipazione ai playoff; momento nero per l'ex Juve, espulso contro i New York Red Bulls

Vincenzo Bellino Redattore 3 ottobre - 12:11

Se da una parte Lionel Messi e Luis Suarez festeggiano la vittoria della regular season in MLS, dall'altra non se la passano molto bene Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi. Il Toronto Fc del duo italiano, infatti, ha rimediato nella notte la sesta sconfitta nelle ultime dieci uscite stagionali. Il 4-1 rimediato tra le mura amiche contro i New York Red Bulls mette a rischio la partecipazione ai playoff della compagine canadese.

Toronto in crisi, 4 ko nelle ultime cinque — L'ultimo successo risale al 15 settembre, in casa contro l'Austin. Da allora il Toronto ha collezionato quattro sconfitte di file, inframezzate dal pari in trasferta contro i Chicago Fire (1-1), ma contrassegnate dal ko nella finale del campionato canadese contro i Vancouver Whitecaps. Nella notte non c'è stata partita, i New York Red Bulls si sono portati in vantaggio nel primo tempo con l'ex Lipsia Forsberg; nella ripresa Tolkin ha siglato la rete del 2-0. Il gol di Owusu su calcio di rigore ha ridato speranza ai padroni di casa, ma l'espulsione di Bernardeschi ha indirizzato nuovamente l'incontro in favore dei Red Bulls che nel finale hanno arrotondato il punteggio grazie alle marcature di Morgan ed Elias Manoel.

Bernardeschi, periodo nero — Federico Bernardeschi sta attraversando un momentaccio. 18 gare senza gol per l'ex Juventus e Fiorentina che non segna dal 30 giugno 2024 (ko in casa dell'Atlanta United 2-1). Lo specchio delle recenti performance del classe 1994 sono le ultime tre sfide disputate con la maglia del Toronto in cui ha rimediato un'ammonizione (Chicago Fire), un'espulsione (Red Bulls) e un calcio di rigore sbagliato (nella finale contro i Vancouver).