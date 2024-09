Canada, Vancouver campione: Bernardeschi condanna il Toronto

I Vancouver Whitecaps conquistano il terzo campionato canadese consecutivo. In finale la squadra allenata da Vanni Sartini supera ai calci di rigore il Toronto FC dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sul punteggio di 0-0 ; per Insigne e compagni pesa come un macigno il calcio di rigore sbagliato da Federico Bernardeschi al 38' del primo tempo.

Bernardeschi condanna il Toronto

Tempi regolamentari avari di emozioni. Ai punti il Toronto avrebbe meritato qualcosina in più per l'ottima gestione del possesso e per le numerose conclusioni verso la porta avversaria (15 a 7, di cui 7 a 2 nello specchio). Il penalty di Bernardeschi avrebbe potuto indirizzare la sfida in favore di John Herdman ma così non è stato e ai calci di rigore a far festa sono stati i Vancouver Whitecaps.