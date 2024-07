Caffè, derby Italia – America, la guida di Bernardeschi per non sbagliare

L'ex Fiorentina e Juve non nasconde le sue origini nonostante la sua militanza in America e fa una guida sul caffè italiano

Giuseppe Martorana 29 luglio 2024 (modifica il 29 luglio 2024 | 12:52)

Il caffè è un rituale sacro per gli italiani, una tradizione che si mantiene immutata anche quando ci si trova a migliaia di km dalla patria. Tuttavia, il confronto con le abitudini americane ha sempre sollevato discussioni. Il calciatore del Toronto Fc, vincitore di Euro2020, Federico Bernardeschi, ha deciso di mettere in chiaro le differenze tra il modo italiano e quello americano di gustare il caffè, in un video su Tik Tok che è diventato subito virale sul web.

Il Caffè perfetto secondo Bernardeschi — Nel video pubblicato sul profilo TikTok del Toronto FC, l'ex calciatore di Fiorentina e Juventus, Bernardeschi ha cercato di spiegare in modo divertente e didattico cosa renda il caffè italiano unico. Con il suo nuovo look, caratterizzato da treccine platinate ed occhiali da sole, il trequartista, in America dal 2022, ha adottato un tono scherzoso per illustrare le regole non scritte del caffè. La sua prima raccomandazione è un appello deciso ai turisti: "Per favore, non ordinate il cappuccino dopo le 11 di mattina. È una cosa illegale in Italia e rischiate la galera. Ok?". Questo avviso è rivolto soprattutto ai turisti stranieri che, durante le loro vacanze in Italia, tendono ad ordinare il cappuccino anche dopo pranzo.

Il Caffè perfetto secondo Bernardeschi: la Dolce vita Italiana e la corsa Americana — Bernardeschi prosegue il suo intervento sottolineando le profonde differenze tra il modo di vivere il caffè in Italia ed in America. Per gli italiani, il caffè è un momento di relax: "In Italia, prendere un caffè è un’occasione per chiacchierare con amici in un bar, gustare la bevanda e fare una pausa di mezz’ora". Al contrario, in America, il caffè viene consumato in modo frenetico: "Negli Stati Uniti, il caffè è servito in tazze grandi e viene bevuto mentre si cammina. Non c'è tempo per fermarsi. Noi, invece, amiamo la ‘dolce vita’, ed il caffè ne fa parte" - conclude il talento di Carrara.

Il Caffè perfetto secondo Bernardeschi: il video che fa riflettere — Il video di Bernardeschi, con il suo mix di ironia e serietà, ha colpito nel profondo. Questo offre uno spaccato esilarante ed illuminante delle abitudini diverse riguardo al caffè. Con questo messaggio, il calciatore non solo ha intrattenuto il pubblico americano, ma ha anche ricordato l'importanza di rispettare le tradizioni locali. In questo caso, quella del caffè, che per gli italiani è molto più di una semplice bevanda. È un'arte ed un momento di connessione sociale.