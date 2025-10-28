Il nuovo super impianto prenderà ispirazione dai camini della città industriale e ha in squadra anche la mente della straordinaria serie tv ambientata proprio a Birmingham

Giorgio Trobbiani 28 ottobre - 13:33

Il Birmingham City sta progettando il nuovo stadio, un nuovo impianto da circa 62mila posti per il club inglese che, per la creazione, ha ingaggiato come consulente anche un personaggio speciale: il creatore della serie tv famosa in tutto il mondo 'Peaky Blinders'. Tom Wagner, l'uomo che gestisce la società britannica per conto di 'Knightshead', il fondo proprietario del Birmingham City, è a capo del progetto che si ispirerà ad un camino, uno dei simboli dell'industria dell'operosa città britannica.

Birmingham City, il progetto del nuovo stadio con un consulente speciale — I progetti, basati su uno stadio da 62.000 posti su un sito che sarà noto come Sports Quarter a Bordesley, nella zona est di Birmingham, saranno resi pubblici il mese prossimo. Wagner, che rappresenta anche gli interessi di Tom Brady, un'altra delle figure che partecipa all'interno del fondo proprietario, ha parlato così del progetto: "Vorremmo che questo impianto possa diventare un luogo in grado di ospitare eventi nazionali ed internazionali".

In merito si è espresso anche Steven Knight, il creatore di 'Peaky Blinders': "Vorrei offrire agli architetti un'idea su ciò che potrà o non potrà piacere ai tifosi della squadra. Questo stadio rifletterà gli ultimi 150 anni e spero che possa avere un valore che ne possa durare altri 150. Penso che potremmo fare qualcosa di veramente importante a livello nazionale e internazionale".

Steven Knight, classe 1959, è il creatore della famosissima serie tv che ha rivoluzionato il mondo della produzione seriale in Gran Bretagna, ma non solo. Knight è anche famoso per aver inventato il format, poi venduto in tutto il mondo, di 'Chi Vuol Essere Milionario', il famoso quiz che in Italia ha spopolato negli ultimi 25 anni sotto la conduzione di Gerry Scotti.