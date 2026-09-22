Alexander Blessin riparte dal Borussia Mönchengladbach. Il tecnico tedesco, 53 anni, ha firmato un contratto fino al 2028 e si prepara così a una nuova sfida in Bundesliga. Una scelta importante per il club, che ha deciso di affidare a Blessin un progetto di medio-lungo periodo dopo le ultime esperienze maturate sulla panchina del FC St. Pauli.

Dalla retrocessione con lo St. Pauli alla chance Mönchengladbach per Blessin

Blessin ha allenato il St. Pauli per due stagioni, riuscendo a lasciare la propria impronta sulla squadra. L’avventura, però, si è conclusa dopo la retrocessione del 2026, con il tecnico che è stato sollevato dall’incarico. Ora arriva immediatamente una nuova opportunità, questa volta alla guida di una società storica come il Borussia Mönchengladbach, con un contratto che lo lega al club fino al 2028.

Der 53-jährige Trainer unterschreibt in Mönchengladbach einen Vertrag bis 2028. Blessin hatte zuletzt zwei Jahre lang den FC St. Pauli trainiert, nach dem Abstieg 2026 wurde er dort entlassen. pic.twitter.com/ZyDwD0fzxt — Sky Sport (@SkySportDE) September 22, 2026

Nel percorso di Blessin c’è anche una parentesi importante in Italia, vissuta sulla panchina del Genoa. Il tecnico tedesco arrivò in Liguria nel gennaio 2022, chiamato a guidare il Grifone in una stagione estremamente delicata. Blessin prese il posto di Andriy Shevchenko con la squadra impegnata nella difficile lotta per la salvezza e provò a risollevare le sorti del Genoa attraverso un calcio intenso e una forte attenzione all’organizzazione della squadra. Il suo arrivo portò anche una lunga striscia di risultati utili, con il Genoa che sembrò poter riaprire la corsa alla permanenza in Serie A. La rimonta, tuttavia, non fu sufficiente: il club rossoblù concluse la stagione con la retrocessione in Serie B. Blessin rimase comunque in carica anche all’inizio della stagione successiva, prima di essere esonerato nel dicembre 2022.

MOENCHENGLADBACH, GERMANIA - 17 MAGGIO: Florian Neuhaus del Moenchengladbach corre con la palla durante la partita di Bundesliga tra Borussia Mönchengladbach e VfL Wolfsburg al Borussia-Park il 17 maggio 2025 a Moenchengladbach, Germania. (Foto di Christof Koepsel/Getty Images)

Quell’esperienza italiana ha rappresentato una tappa significativa nella carriera dell’allenatore, che dopo il Genoa ha proseguito il proprio percorso tornando in Germania. Ora, a Mönchengladbach, Blessin ritrova la Bundesliga e una nuova occasione per affermarsi ai massimi livelli del calcio tedesco. Il Borussia punta dunque su di lui per costruire un percorso duraturo. Blessin avrà tempo e responsabilità per imprimere alla squadra la propria identità e provare a riportare il club verso obiettivi ambiziosi.