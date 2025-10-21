Atterrato a La Paz per l'inaugurazione del nuovo centro sportivo federale della Bolivia, il presidente della FIFA ha colto l'occasione per svelare la sua idea.

Samuele Dello Monaco 21 ottobre 2025 (modifica il 21 ottobre 2025 | 16:32)

Per la prima volta nella sua storia, la nazionale boliviana avrà una struttura all'avanguardia per allenarsi, recuperare e far crescere il proprio settore giovanile. Quello del centro sportivo federale è un vero e proprio passo in avanti, in una nazione che sogna la rinascita dopo anni complicati. Infantino si è congratulato con i neoeletti Rodrigo Paz e Edmundo Lara, presidente e vicepresidente della Bolivia.

Infantino: "Porterò i Mondiali in Bolivia" — Nel corso della presentazione, in maniera inaspettata, il presidente della FIFA si è lasciato andare a grandi dichiarazioni: "Sono certo che ospiteremo i Mondiali in Bolivia. Vedremo che edizione, ne parleremo. Ma con questa infrastruttura che sta nascendo, con la passione per il calcio che ha questo paese, è doveroso continuare a sostenere questo sviluppo".

I proclami di Infantino hanno generato grande entusiasmo a La Paz e dintorni, e dimostrano l'attenzione che la FIFA vuole tenere verso i paesi sudamericani. I Mondiali del 2026 si giocheranno in Canada, USA e Messico, mentre l'edizione del 2030 è stata affidata a Spagna, Portogallo e Marocco con tre partite che si disputeranno in Uruguay, Argentina e Paraguay.

Le possibilità future — L'eccezione del 2030, con le tre partite in Sudamerica a rappresentare i 100 anni passati dall'edizione tenutasi in Uruguay, riaccenderanno i fari su una zona del mondo che rischia di perdere lustro a discapito delle continue candidature che arrivano dall'Oriente.

Proprio nei giorni seguenti all'inaugurazione de "La Casa de La Verde", Infantino ha svolto dei colloqui con il neopresidente boliviano e alti funzionari dello Stato, per discutere della possibilità di una candidatura a un'edizione neanche così lontana e per capire cosa può fare la FIFA per implementare ancor di più lo sviluppo del calcio nel paese.