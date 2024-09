La scelta è ricaduta su Andy Carroll . Il 35enne attaccante inglese, che in carriera ha vestito le maglie di Newcastle , Preston North End , Liverpool , West Ham , WBA e Reading in Inghilterra, ha posto fine alla sua esperienza all' Amiens . Sbarcato in Ligue 2 nell'estate 2023, "Big Andy" ha totalizzato 35 presenze con 4 reti e un assist.

Nel 2011 i 35 milioni di sterline scuciti dal Liverpool per averlo non sono stati ripagati dalle prestazioni in campo anche, come detto, per via dei continui problemi fisici. In 58 partite 11 le reti messe a segno. Lunga l'avventura a Londra con la maglia del West Ham, club con il quale Carroll ha totalizzato 34 reti in 142 presenze complessive. Adesso, dopo un primo assaggio del calcio francese con l'Amiens, una scelta romantica all'orizzonte per Carroll: far tornare grande il Bordeaux...