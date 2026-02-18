Borussia Dortmund-Atalanta, Guirassy segna e mostra una maglia speciale

Protagonsita assoluto della partita fra BVB e Atalanta è stato il centravanti Guirassy

Federico Iezzi Collaboratore 18 febbraio 2026 (modifica il 18 febbraio 2026 | 13:01)

Nel 2-0 casalingo del Borussia Dortmund contro l'Atalantanel match di Champions League di ieri sera ha aperto le danze Guirassy. La sua rete è arrivata dopo appena tre minuti di gioco. Un momento che l'attaccante della Guinea difficilmente dimenticherà. E che ha deciso di celebrare in maniera speciale con una maglietta speciale che ha mostrato alle telecamere.

Borussia Dortmund-Atalanta — Un due a zero, secco, netto. Una vittoria totale dei gialloneri contro una Atalanta mai davvero pericolosa e che ora rischia di non passare agli ottavi. La squadra di Palladino non è mai davvero stata in partita, ha creato poco e ha subito tanto la forza fisica e la capacità di ripartire in contropiede della squadra di Kovac. Ad aprire la partita è stata la rete di Guirassy dopo appena tre minuti di gioco: cross di Ryerson e bello stacco di testa del centravanti guineiano. La seconda rete, che ha deciso la partita, è arrivata al 42° minuto. Questa volta Guirassy ha fatto da assistman per la conclusione di Beier.

Guirassy segna e mostra una maglia speciale — Protagonista assoluto della serata, in casa BVB, è stato senza dubbio Guirassy. Il 29enne, attaccante originario della Guinea, ha avuto un impatto decisivo sull'andamento del match. Pronti via e gol nei primi tre minuti di gioco e poi assist per la rete che ha chiuso le speranze di riprendere in mano la partita della squadra di Palladino.

Guirassy ha celebrato il suo gol alzandosi la maglietta di gioco e mostrando alle telecamere una maglietta indossata sotto. Su questa seconda maglia c'era una scritta: "Che Egli ti accolga nel Suo vasto paradiso. Amen". Sopra la scritta c'era il nome Aissata Guirassy. Al momento non si sa chi sia Aissata. Molto probabilmente un parente del giocatore. E molto probabilmente la maglia serviva ad omaggiare questa persona cara, deceduta per qualche motivo attualmente sconosciuto.