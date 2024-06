Borussia Dortmund, Fullkrug: “Siamo fiduciosi, vogliamo vincere anche per Reus”

Fullkrug: "Non vedo l'ora di scendere in campo"

Prima di una gara così importante non è mai semplice gestire la pressione, ma questo non è il caso di Fullkrug desideroso di affrontare il Real Madrid: "È una partita speciale, lo stadio colorato di giallo sarà più bello. Non vedo l'ora di scendere in campo e disputare la finale".