Shock in Brasile: un parente di Endrick è stato ucciso in un bar della capitale

LaLiga è in pausa per le feste di Natale, ed i calciatori ne approfittano per trascorrere tempo con le proprie famiglie. Si dovrebbe respirare un clima sereno, di gioia, ma non è quello che si sta vivendo nella casa di Endrick , il talentuoso attaccante del Real Madrid . Infatti, come riportano diversi media brasiliani, il cognato della sorella maggiore del brasiliano è stato assassinato a Brasilia proprio il 25 dicembre.

Al momento la polizia militare ha isolato l'area e ha convocato gli esperti per preservare la scena del crimine. Inoltre, i Vigili del Fuoco Militari Federali (CBMDF) sono stati convocati per occuparsi del caso. L'assassino, per il momento, non è stato ancora identificato. Per il momento Endrick non ha parlato della questione sui suoi profili social, ed il suo ultimo post lo ritrae in compagnia della sua ragazza, Gabriely Miranda, e dei suoi animali domestici.