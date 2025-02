Il Brasile aspetta il sì di Ancelotti, ma fino a maggio

Un gioco divertente e veloce, idee ambiziose e un senso del ritmo che da quelle parti non guasta: solo una serie di ragioni per le quali Carlo Ancelotti sarebbe perfetto come nuovo commissario tecnico del Brasile. All'ombra del Cristo Redentore c'è già chi sogna parate del bus verdeoro con tanto di sigaro in bocca come a Madrid con magari la coppa del mondo sotto braccio. Pochi mesi e si capirà se tutto questo resterà solo un sogno, proibito, ma bellissimo.