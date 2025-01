Il derby di Lisbona va allo Sporting. Il commento di Bruno Lage dopo la sconfitta del suo Benfica: le sue dichiarazioni

Il derby è dello Sporting. Benfica ko e superato in classifica dai rivali cittadini e dal Porto. Bruno Lage mastica amaro nel post partita: "Il risultato è ingiusto. C'è l'amaro in bocca per il modo in cui abbiamo perso questa partita". Ecco le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

Bruno Lage mastica amaro: "Meritavamo il pareggio" — Questa l'analisi a caldo dell'allenatore del Benfica: "Penso che sia un risultato ingiusto per i 90 minuti. Abbiamo fatto un buon inizio di partita poi lo Sporting, dopo 10-15 minuti, è stato leggermente superiore. In quel periodo ha anche segnato il gol, che secondo me è stato un piccolo errore. È arrivato da una rimessa laterale dalla linea laterale. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, abbiamo aggiustato alcuni dettagli e con le modifiche che abbiamo apportato siamo stati più solidi".

Bruno Lage applaude la prestazione dei suoi nonostante la sconfitta: "Abbiamo avuto anche più qualità nella costruzione, più qualità nel possesso palla, giocatori che cercavano di trovare spazi intermedi per creare le nostre occasioni per segnare. Il risultato giusto sarebbe stato un pareggio. Visto come siamo scesi in campo, sapendo che se avessimo segnato un gol prima avremmo potuto vincere la partita con il gioco e la prestazione della squadra, non siamo affatto contenti con questo risultato".

Sporting-Benfica, Bruno Lage: "Nessuna ripercussione sul campionato" — Il tecnico delle Aquile non ha dubbi: la sconfitta nel derby non avrà ripercussioni sulla stagione della sua squadra. "Non avrà alcun impatto questa sconfitta. Visto il modo in cui ha giocato la squadra, soprattutto nel secondo tempo, non avrà alcun impatto. Avrei detto la stessa cosa anche se avessimo vinto la partita: il campione sarà decretato alla fine. Questo campionato sarà combattuto fino alla fine, anche per come è organizzato. Siamo davanti, nelle prime tre posizioni, e ci sono tutte le condizioni per arrivare alla fine. Crediamo di avere tutte le condizioni per vincere il campionato".

Bruno Lage, dunque, non fa drammi: "Il peso di questa sconfitta è uguale: sono solo tre punti che non siamo riusciti a conquistare. Certo, era una vittoria che avrebbe dato una gioia immensa ai nostri tifosi... Sappiamo quanto siano importanti i derby, ora proseguiamo il lavoro che stiamo facendo".

Infine, sulle scelte di campo: "Pensavo che avremmo potuto trovare una linea a quattro, creare disagio ai centrocampisti centrali con gli attacchi profondi di Zeki (Amdouni, ndr), e Zeki lo fa davvero bene. Ho pensato anche ad un'altra situazione, con la linea a tre - e i centrocampisti centrali dello Sporting, abituati a pressare ed inseguire i giocatori quando escono tra le linee - per cercare di metterli in difficoltà nel primo tempo. - ha concluso l'allenatore -Penso che nel secondo tempo ci siamo riusciti ancora di più, perché gli spazi tra le linee, dietro i due centrocampisti e davanti ai centrocampisti centrali, erano evidenti. Avevamo tantissima palla in entrata per creare le nostre occasioni". Alla fine, però, ad esultare è lo Sporting: il Benfica deve di nuovo rincorrere i campioni in carica e rivali cittadini.

