La sfida di sabato ha fatto entrare l'estremo difensore del Friburgo nella storia della Bundesliga: mai nessuno aveva parato cinque rigori di fila. E nei tiri dagli 11 metri i numeri sono spaventosi.

Mattia Celio Redattore 25 settembre - 11:24

Noah Atubolu ha riscritto la storia della Bundesliga. Lo scorso sabato il suo Friburgo ha espugnato il Weserstadion di Brema con un dominante 3-0 sui padroni. Un successo che ha visto l'estremo difensore tedesco uno dei maggiori protagonisti, soprattutto grazie al rigore parato a Schmid. Un intervento prodigioso che fa di diritto entrare il classe 2002 nella storia del campionato tedesco. Ecco il motivo.

Bundesliga, Atubolu entra nella storia: è il primo a parare cinque rigori di fila — La vittoria del Friburgo contro il Werder Brema lo scorso sabato entrerà nella storia della Bundesliga grazie all'estremo difensore Noah Atubolu. La sfida ha visto la squadra di Julian Schuster demolire i padroni di casa 3-0, in una partita in cui il classe 2002 ha parato un calcio di rigore a Romano Schmid al 58'. Una parata decisiva che ha evitato ai bianco-verdi di rientrare in partita (2-0 al momento del rigore) e che, soprattutto, ha consentito al 23 enne di entrare nella storia della Bundesliga.

Con questo intervento, infatti, il tedesco è diventato il primo portiere a parare cinque rigori consecutivi, contando i due parati nella scorsa stagione e altri due nell'annata 2023-24. In totale, nella sua carriera, Atubolu ha parato 10 dei 30 rigori che ha affrontato, cinque dei quali nella massima serie tedesca. Andando ancora più a fondo nelle statistiche, il portiere del Friburgo non è riuscito a neutralizzare un rigore solo 3 volte su 8. Numeri da brivido per un giocatore che passo dopo passo sta facendo sempre più parlare di se in Germania.

L'incredibile precedente contro il Werder Brema — La curiosità, inoltre, è che l'ultimo rigore parato prima di questo era stato contro il Werder Brema, in una vittoria casalinga per 5-0 e fu André Silva ad essere ipnotizzato. Prima di allora, aveva parato il tiro di Wirtz ma la squadra fu comunque battuta dal Bayer Leverkusen (5-1) nel dicembre dello scorso anno. Infine, nell'ultima giornata di Bundesliga del 2023-24, Atubolu è riuscito a parare ben due rigori nella stessa partita, questa volta contro l'Union Berlino: prima al 38' su Juranovic e poi al 90' su Volland ma in questo caso non poté fare nulla sulla ribattuta di Haberer che diede la vittoria ai "giovani fabbri" escludendo così il Friburgo dalle coppe europee. Atubolu che, come ricordiamo, è sceso ieri sera in campo nella sfida di Europa League contro il Basilea. Partita che ha visto i tedeschi avere la meglio per 2-1 sul club svizzero.