Calcio scommesse in Francia: 18 giocatori squalificati

Il comunicato della Lfp

La sanzione più dura è stata comminata all’ex preparatore atletico del Lille femminile Yanis Ould Bouamama, squalificato per sette partite. Tra i calciatori sono sei le giornate di squalifica per Hugo Chambon, attaccante dell’Amiens ora in prestito in terza serie al Cannes. Anche Tomé, centrocampista del Caen, in Ligue2, è stato sospeso per quattro giornate, mentre il portiere dell’Ajaccio Quilichini ricevuto una giornata di squalifica. Le sanzioni sono comunque piuttosto leggere e non vanno oltre le sette partite e i tremila euro di multa. Il rapporto della Commissione Disciplinare della Lfp riguarda la stagione 2023/2024 e la squalifica è valida in tutte le competizioni calcistiche, sia in Francia che all’estero.