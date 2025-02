Corruzione agli arbitri, presidente del Marsiglia squalificato 15 giornate

La decisione della lega francese dopo le parole di Longoria sul sistema arbitrale francese

Federico Grimaldi 27 febbraio 2025 (modifica il 27 febbraio 2025 | 14:37)

Le parole d'accusa nei confronti dell'intero sistema arbitrale francese non sono passate inosservate. È arrivata, infatti, la decisione di squalificare il Presidente del Marsiglia, Pablo Longoria per oltre 6 mesi, l'equivalente di ben 15 giornate.

Il caso — In Italia, in Francia, in Spagna, in Turchia, ormai sembra che non ci sia pace da nessuna parte del mondo calcistico per gli arbitri. Questa volta, ad accusarli, è stato uno degli uomini più importanti dell'intero panorama francese, ovvero il Presidente del Marsiglia, Pablo Longoria. Ma cosa è successo? Il numero 1 dell'OM è stato punito per le sue dichiarazioni fatte nei corridoi dello stadio dell'Auxerre nei confronti della terna arbitrale. Longoria ha accusato l'arbitro Jeremy Stinat di "corruzione, vera corruzione", in seguito all'espulsione di Derek Cornelius

"Era tutto previsto, organizzato, a partire dal cartellino di Balerdi contro l’Angers". "È un campionato di m***a, se ci chiama la Superlega andiamo subito". Accuse pesanti, che non sono passate inosservate. Da qui, la decisione storica di squalificare per così tanto tempo il presidente. Nella storia della Ligue 1 non era mai successo

La vidéo de la sortie de Pablo Longoria lors de la défaite de l'OM à Auxerre : "Championnat de m***. Trop corrompu. Regarde-moi : corruption !" pic.twitter.com/Ua2zxjQOGv

— UN TRUC DE FOOT (@untrucdefoot) February 24, 2025

Il comunicato degli arbitri contro il Presidente del Marsiglia — Secondo il comunicato stampa ufficiale della Professional Football League (LFP), la Commissione disciplinare ha deciso di imporre una sospensione storica a Pablo Longoria in seguito all'uso di termini come "corruzione" e "campionato di merda" e così il numero uno dell'OM sarà fermato per 15 partite: "Quindici partite di sospensione ferrea da tutte le funzioni ufficiali e dall'accesso alla panchina, agli spogliatoi dei giocatori e dei dirigenti, al campo, al tunnel e a tutti i corridoi che conducono a queste aree.

La sanzione ha effetto immediato". La squalifica durerà fino alla 5 giornata della stagione successiva. Ma non solo Longoria. Infatti, anche Ravanelli è stato squalificato per ben 3 giornate. Dopo il duro comunicato e la maxi-squalifica, l'intero collegio arbitrale francese ha deciso di presentare una denuncia per diffamazione contro Pablo Longoria

Pablo Longoria (foto tratta da profilo X @GuillaumeTarpi)