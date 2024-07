Callejón in terza divisione spagnola: ha firmato con il Marbella...

Il Marbella ha annunciato ieri l'ingaggio di José Callejón fino al termine della stagione. L'ex giocatore di Real Madrid e Napoli sta affrontando una nuova tappa nella Primera Federación dopo aver terminato il suo contratto con il Granada.

Davide Capano Redattore 24 luglio 2024 (modifica il 24 luglio 2024 | 09:39)

Il Marbella ha comunicato ieri di aver raggiunto un accordo con l'attaccante José Callejón, 37 anni, che sarà legato al club malagueño fino al 30 giugno 2025.

Callejón, da Granada a Marbella — José Callejon è il capocannoniere spagnolo della storia del calcio italiano con 82 gol, record di vittorie in campionato del Real Madrid (2012), vincitore della Coppa Italia con il Napoli in 2 edizioni (2014 e 2020) e con quasi 700 partite ufficiali in carriera, ha ricordato il suo nuovo team.

Callejón (Foto tratta da marbellafc.es)

Giocatore delle giovanili del Real Madrid, si è messo in luce con il Real Madrid Castilla, con cui è stato capocannoniere della Segunda División B con 21 gol nella stagione 2007-2008. Un anno dopo ha esordito in Prima Divisione con il Real Espanyol. L'allenatore portoghese José Mourinho ha deciso di ingaggiarlo per il Real Madrid nell'estate del 2011 e ha segnato 20 reti in due stagioni.

Callejón al Napoli (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Dopo aver vinto la Liga e la Supercoppa di Spagna, Callejón è passato al Napoli nel 2013. Nel 2018 il nativo di Motril è stato incoronato capocannoniere ispanico di tutti i tempi del calcio italiano, superando il leggendario Luis Suárez.

Con il Napoli ha segnato 82 gol, fornito 79 assist, vinto 2 Coppe Italia, 1 Supercoppa Italiana e giocato in 5 edizioni della Champions League. È stato anche internazionale tra il 2014 e il 2017. Il periodo in Italia di Callejón si è concluso alla Fiorentina, dove ha giocato dal 2020 al 2022. Fino a quando è tornato in Spagna per unirsi al Granada.