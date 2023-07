Ex Napoli, Callejon “on fire”: a 36 anni gol su punizione col Granada

José Maria Callejón disegna ancora magie. A 36 anni suonati, l’ex Napoli è stato il protagonista della vittoria di ieri per 2-0 del suo Granada sul Ceuta, nella quarta amichevole pre-stagionale degli andalusi. Il ritiro di Montecastillo non poteva concludersi meglio per la squadra di Segunda División allenata da Paco López.