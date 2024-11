Mauro German Camoranesi è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Anorthosis Famagusta: c'è l'annuncio del club cipriota

Sergio Pace Redattore 27 novembre - 22:15

Mauro German Camoranesi ha deciso di piantare le tende a Cipro. Il 48enne tecnico ed ex centrocampista di Hellas Verona e Juventus (tra le altre) è diventato ufficialmente il nuovo allenatore dell'Anorthosis Famagusta. La precedente avventura alla guida del Karmiotissa Polemidion lo scorso mese è durata appena tre partite.

Camoranesi ha esordito con una vittoria per 2-0 contro l'Apollon Limassol nel match valevole per la sesta giornata del massimo campionato cipriota. Il 19 ottobre scorso il Karmiotissa è caduto rovinosamente in trasferta contro la capolista Pafos (prossima avversaria della Fiorentina in Conference League) per 4-0. Quattro giorni dopo è arrivata l'eliminazione dalla Cyprus Cup per mano dell'Ayia Napa, squadra militante in seconda divisione.

Camoranesi, dopo il Karmiotissa ecco l'Anorthosis Famagusta — Dopo poco più di un mese dall'ultima partita alla guida del Karmiotissa Polemidion, Camoranesi è rimasto nell'isola di Cipro pronto per una nuova avventura. L'Anorthosis Famagosta, settima in campionato con 14 punti raccolti dopo 11 giornate, ha ufficializzato Camoranesi come nuovo allenatore.

Ecco il comunicato pubblicato dal club cipriota sui propri canali social: "Anorthosis Ammochostou annuncia l'inizio della partnership con l'allenatore argentino-italiano Mauro Camoranesi, che ha firmato un contratto fino a maggio 2025 e assume immediatamente le sue funzioni. Mauro Camoranesi nasce il 4 ottobre 1976 nella città di Tantil, Argentina. La sua carriera di allenatore è iniziata all'età di 39 anni quando prese il controllo del Coras De Tepic, una squadra di terza divisione. Ha poi lavorato per il Tigre in Argentina e poi è tornato in Messico per allenare il Tapacoula". Camoranesi, prima del Karmiotissa, ha guidato la squadra maltese del Floriana in 31 partite ottenendo 22 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte con un media di 2,23 punti a partita.