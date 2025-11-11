Il difensore classe 2000, insieme ad altri 1024 indagati, è stato sospeso dalla federazione calcistica per le ultime vicende che lo hanno coinvolto in un giro di calcioscommesse.

A causa della recente vicenda sulle scommesse sportive che ha colpito il calcio turco, il difensore del Galatasaray Eren Elmali ha ricevuto una sospensione. Infatti, la Federazione Calcistica turca ha sospeso lui e altri 1024 giocatori, perché coinvolti in un ampio giro di scommesse sportive.

Scandalo scommesse sportive in Turchia, sospeso Elmali del Galatasaray — Negli ultimi giorni, il calcio in Turchia ha ricevuto notizia che ha scosso l'intera nazione: la sospensione di centinaia di arbitri ed il conseguente arresto di 17 di questi a causa delle scommesse sportive. Non è la prima volta che nel Paese turco si parla dei direttori di gara in maniera negativa. Durante la scorsa stagione, diverse sono state le proteste di allenatori e dirigenti di squadra della massima divisione turca nei confronti dei direttori di gara e, per questo motivo, ci sono state partite con arbitri provenienti da federazioni calcistiche di altri Paesi appartenenti alla UEFA. Il quotidiano portoghese A Bola ha rilasciato una notizia ancor più scandalosa, che riguarda la sospensione di ben 1024 calciatori per coinvolgimento nelle scommesse sportive. Tra questi giocatori, figura anche Eren Elmali ed il suo sembra essere il nome più importante di tutti.

Terzino turco classe 2000, nel mese di febbraio il Galatasaray l'ha acquistato dal Trabzonspor per circa 4 milioni di euro ed in questa stagione ha segnato 3 reti in campionato. Elmali, escluso dalla Nazionale turca, con una storia su Instagram ha voluto rompere il silenzio. Le parole scritte dal terzino: "Oggi, nelle notizie diffuse, ho letto che il mio nome è stato menzionato in un'indagine disciplinare condotta dalla Federcalcio turca. Innanzitutto, vorrei chiarirne il motivo: riguarda una scommessa fatta circa 5 anni fa, al di fuori della mia squadra. Da allora, non ho fatto scommesse né ho avuto alcun collegamento con questa vicenda".

Poi ha continuato scrivendo: "Il calcio non è solo una professione, è una passione ed è al centro della mia vita. L'ho sempre vissuta con onestà, sudore e spirito combattivo. Grazie a questi valori, sono dove mi trovo adesso. In carriera, non ho mai tenuto comportamenti contrari ai principi etici del calcio, allo spirito sportivo o ai valori del mio club. Sono sempre stato trasparente per non provare vergogna davanti a me stesso, la mia famiglia, il club ed i tifosi. Continuerò a mantenere la stessa posizione. Cordiali saluti, Eren".