Samuele Amato Redattore 10 novembre 2025 (modifica il 10 novembre 2025 | 20:46)

Il calcio è sempre stata una valvola di sfogo, sociale e culturale. Ma a volte si eccede e si sconfina in storture del valore fondamentale dello sport, quello di unire nel rispetto e nella valorizzazione delle differenze. Ancora una volta, qualche tifoso ha deciso di mettere in scena uno spettacolo d'ignoranza e a denunciarlo è il club stesso. Infatti, il Lille ha comunicato che nel settore ospiti (nelle ultime due trasferte a Belgrado e a Strasburgo), riservato ai propri supporter, sono state rivelate affermazioni d'odio e insulti razzisti. Episodi che il club francese ha condannato e su cui sta lavorando per identificare i colpevoli.

Lille contro i responsabili: "Queste persone non saranno mai nostri tifosi" — Una settimana piena di impegni per i Dogues dell'Alta Francia, ma da cui esce con il malumore. Prima la trasferta in Europa League, contro la Stella Rossa di Belgrado; poi la partita in campionato di Ligue 1 in casa del Racing Strasburgo. In entrambi i casi, il Lille ha raccolto due sconfitte: contro i serbi per 1 a 0, contro i strasburghesi per 2 a 0. Ma oltre ai due insuccessi, i mastini rossoblu hanno dovuto affrontare anche un problema nei settori ospiti delle due trasferte, per via di alcuni tifosi francesi che hanno dato il peggio di loro.

Infatti, nelle due partite, alcuni sostenitori del Lille hanno avuto comportamenti deplorevoli con affermazioni a sfondo razzista. A comunicarlo è lo stesso club attraverso i propri canali ufficiali. "Il LOSC condanna con la massima fermezza i comportamenti intollerabili osservati, così come le affermazioni piene di odio e gli insulti razzisti tenuti da alcuni individui all'interno del settore ospiti, in occasione delle trasferte a Belgrado e a Strasburgo, lo scorso giovedì e domenica" si legge sul sito ufficiale del club.

I Dogues prendono una posizione netta in merito ai responsabili, come si può comprendere dalla nota: "Questi atti sono inaccettabili e totalmente contrari ai valori che il Club difende e promuove con costanza.Tali persone non saranno mai le benvenute all'interno della comunità del LOSC e non potranno in alcun caso essere considerate supporter, tanto i loro atti sono in contraddizione con l'etica e i principi fondamentali del Club e della sua comunità". Spiega il Lille che i comportamenti inadeguati sono stati segnalati proprio da altri tifosi presenti nel settore ospiti, tramite la piattaforma creata ad hoc nel 2023 e i vari profili social.

Il club vuole andare in fondo: "Avviata procedura di identificazione" — Nella nota pubblicata sul sito ufficiale, il Lille fa presente che è pronto a prendere provvedimenti nei confronti dei tifosi coinvolti. "Già da stamattina, sono state avviate misure concrete. È attualmente in corso una procedura di identificazione degli individui coinvolti, in vista della presentazione di diverse denunce alle autorità di polizia", si legge.

Poi, il club, conclude il comunicato: "Il LOSC intende ottenere nei loro confronti un procedimento giudiziario e le sanzioni appropriate. Indipendentemente dall'esito di tali procedure, il Club pronuncerà nei prossimi giorni delle interdizioni commerciali dallo stadio con effetto immediato nei confronti degli individui identificati, in conformità con le disposizioni previste dalla legge Larrivé".