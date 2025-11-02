Il derby basco si è concluso a favore della Real Sociedad per 3-2. Il risultato è stato in bilico fino al termine del match, infatti è Gorrotxategi a mettere il punto finale al match. Tuttavia, è al minuto 80 che si scalda la partita: 10 minuti infuocati inaugurati dal gol di Robert Navarro dei biancorossi. La tensione non è stata tanto dettata dall'arrivo del gol degli ospiti quanto da come la palla è stata insaccata in rete. Dopo la polemica Flick, il mancato uso del VAR diventa un altro caso spinoso per la moviola spagnola.
Il caso del 2-2 dell’Athletic Bilbao: il fuorigioco di Laporte è un grave errore del VAR
La posizione di Aymeric Laporte—
La controversia comincia con un calcio di punizione battuto da centrocampo dalla squadra di Bilbao. La palla viene indirizzata verso la fascia sinistra, dove Laporte , in netto fuorigioco, si scontra con Aramburu , ostacolando la sua corsa e la lotta per la conquista della palla. L'ex Al-Nassr, pur non entrando in contatto con palla, ha ostacolato la traiettoria di corsa del terzino della Real Sociedad, impedendogli di andare a contrasto con Yuri.
È l'azione decisiva: Yuri colpisce di testa in area, dove Remiro cerca di respingere una traiettoria strana del pallone. A quel punto, Robert Navarro la calcia in rete. Un gol che viene convalidato nonostante l'evidente posizione di fuorigioco del difensore centrale dell'Athletic Bilbao a inizio azione.
L'intervento errato del VAR—
L'arbitro José Luis Munuera Montero non ha fischiato il fallo in diretta, e anche il VAR, guidato da González Fuertes, non è intervenuto per correggere l'arbitro. La posizione irregolare di Laporte era netta e la sua partecipazione attiva al blocco di Aramburu avrebbe dovuto invalidare l'azione secondo il regolamento. Tuttavia, non c'è stata alcuna comunicazione dalla sala VAR, né alcuna revisione sul monitor, il che ha generato immediata indignazione da parte della panchina della Real Sociedad e dei tifosi sugli spalti all'Anoeta.
