Parma-Bologna, il pronostico di DDD sul derby emiliano

Cosa dicono stato di forma e precedenti tra le due squadre sul possibile esito della partita in programma domenica 2 novembre

Filippo Montoli 2 novembre 2025 (modifica il 2 novembre 2025 | 09:22)

Domenica 2 novembre, Parma e Bologna scendono in campo per la partita valida per la decima giornata di Serie A. La gara è in programma alle ore 18:00 allo stadio Ennio Tardini. I padroni di casa sono alla ricerca della seconda vittoria stagionale, mentre gli ospiti vogliono rispondere al successo di Juventus e al pari del Como. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Parma-Bologna.

I precedenti tra le due squadre — Quella tra le due squadre emiliane è una sfida storicamente equilibrata. Nei 49 incontri precedenti, Il Parma ne ha vinti 13, mentre il Bologna 14. L'esito più comune è quindi il pareggio. Sono 22 in totale. Questo si evidenzia in particolare nelle ultime 10 partite, dove in sei occasioni le squadre sono uscite con un punto a testa. Negli ultimi anni, inoltre, la bilancia pende maggiormente verso le Due Torri, con 3 successi negli ultimi 10 incontri.

Dal 2009/10 il Parma è riuscito a strappare i tre punti per 4 volte, di cui 3 in casa. L'ultimo successo per i Ducali è proprio della scorsa stagione, quando al Tardini vinse per 2-0. L'ultima vittoria del Bologna in trasferta, invece, risale al 2020/21 con un netto 0-3. Infine, anche il dato dei gol è molto simile. I padroni di casa ne hanno realizzati 47 in totale, mentre gli ospiti 52.

Le probabili formazioni — PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Bristchgi, Bernabè, Estevez, Ordoñez, Sorensen; Cutrone, Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumi, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Parma-Bologna, il pronostico di DDD — I bookmakers danno in leggero vantaggio il Bologna, con una quota di 2.10 rispetto al 4 del Parma. Lo stato di forma delle due squadre spinge i tre punti verso gli ospiti. I Ducali infatti arrivano da quattro partite senza vittorie e con un solo gol segnato, contro la Roma. I rossoblù arrivano con due pareggi al derby emiliano, ma la sconfitta in campionato manca dal 14 settembre. Da allora 3 successi e 3 pareggi, con la squadra sempre in gol tranne che nell'ultima partita con il Torino.

Il Parma può però contare sul fatto che i migliori risultati siano stati ottenuti proprio tra le propria mura. In casa, oltre all'unica vittoria stagionale, ha ottenuto pareggi importanti contro Como e Atalanta. Inoltre, il Bologna ha subito le 2 sconfitte fin qui in trasferta, prima a Roma e poi a Milano a inizio campionato. Per questi motivi, il pronostico del risultato esatto di Parma-Bologna è 1-1. La quota della X del pareggio, per chi non vuole azzardare, è 3.