L'avvocato dei due poliziotti aggrediti a Mykonos nel 2020 chiede un segnale forte anche da parte del campionato inglese.

Vincenzo Di Chio 5 marzo - 20:01

Nel 2020, durante la vacanza a Mykonos, il difensore del Manchester United e della Nazionale Inglese, Harry Maguire, fu coinvolto in un litigio con la polizia locale dopo alcuni disguidi all'esterno di un locale. La situazione degenerò in aggressioni fisiche nei confronti delle forze dell'ordine, portando poi il calciatore fino in tribunale. La vicenda fece inevitabilmente clamore, sollevando dubbi sul comportamento dei giocatori fuori dal rettangolo verde.

Le critiche degli agenti greci — A 6 anni di distanza, Harry Maguire è stato condannato a 15 mesi di mesi di carcere dopo essere stato riconosciuto colpevole di aggressione, resistenza all'arresto e tentata corruzione. Oggi, gli agenti che furono aggrediti hanno espresso forti critiche nei confronti del difensore, sottolineando come si aspettassero almeno un gesto di scuse durante l'udienza, a testimonianza del rispetto dovuto a chi svolge il proprio lavoro. L'avvocato dei poliziotti, Ioannis Paradissis, ha sottolineato come il mancato pentimento dell'inglese la dica lunga sul suo carattere extra campo, definendo inaccettabile che un organo dello Stato possa subire violenze fisiche e verbali semplicemente per svolgere il suo lavoro.

Conseguenze legali e la difesa di Maguire — Queste le parole espresse dall'avvocato: "Alla luce di ciò che è successo, gli organi sportivi competenti e le autorità del calcio sono chiamati ad esaminare la questione senza indugio e imporre le sanzioni richieste dalla giustizia. Tutto questo è incompatibile con i valori dello sport e con lo status che un giocatore del suo calibro ha nei confronti dei tifosi che lo seguono: è inaccettabile che dopo tutte le accuse continui a giocare in Premier League".

Parole molto forti quelle dell'avvocato che ha esplicitamente chiesto che Maguire venga espulso dal campionato inglese. Di fronte alla condanna a 15 mesi di reclusione, il calciatore continua a dichiararsi innocente, respingendo l'idea di aver cercato di corrompere la polizia e sostenendo di essere stato frainteso.