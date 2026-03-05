Gustavo Marques, difensore del Benfica in prestito al Red Bull Bragantino, ha ricevuto una squalifica per 12 giornate ed una multa di 5.000 euro dalla federazione brasiliana. Il calciatore è stato punito per aver espresso dei commenti sessisti nei confronti dell'arbitro Daiane Muniz dopo la sconfitta per 1-2 contro il São Paulo.
LA SQUALIFICA
Brasile, commenti sessisti verso l’arbitro: Gustavo Marques squalificato per 12 giornate
Gli appassionati di calcio e sport possono seguire numerosi eventi in diretta grazie alle piattaforme di streaming dedicate.
Marques insulta l'arbitro perchè donna—
La sconfitta contro il São Paulo ha sancito l'eliminazione del Red Bull Bragantino dal Campionato Paulista. Ma a far discutere della gara sono soprattutto le dichiarazioni post-gara rilasciate da Marques. Il difensore infatti ritiene l'arbitro Daiane Muniz responsabile dell'eliminazione della sua squadra "perchè donna". La protesta principale circa l'arbitraggio riguardava un presunto calcio di rigore su Juninho Capixaba non assegnato dalla Muniz.
"Il nostro sogno era arrivare alla semifinale o addirittura alla finale, ma lei ha rovinato la nostra partita. Credo che la Federazione Paulista debba guardare partite di questa importanza e non designare una donna". Non contento, ha proseguito: "Non ha senso farci giocare contro São Paulo, Palmeiras o Corinthians e poi mettere una donna ad arbitrare una partita del genere. Non è stata onesta. Tutto il rispetto per le donne del mondo, sono sposato, ho una madre, chiedo scusa se sto dicendo qualcosa contro le donne". La federazione ha punito queste dichiarazioni in quanto violano gli articoli 243G e 243F del Codice Brasiliano di Giustizia Sportiva. Oltre alla punizione della Lega, anche il club ha voluto multare il calciatore. Verrà infatti escluso dalla prossima partita e gli sarà trattenuto il 50% dello stipendio, che verrà devoluto all'associazione ONG Rendar, che si occupa di sostenere donne in situazioni di difficoltà nella zona di Braganca Paulista.
Clicca sull'immagine per guardare le partite live su SISAL
Clicca sull'immagine per accedere al palinsesto GOLDBET
Clicca su questa foto per vedere tutto il calcio gratis con LOTTOMATICA
Il difensore ritratta: "Anche mia moglie mi ha insultato"—
Resosi conto della gravità delle sue dichiarazioni, il calciatore in zona mista ha subito ritrattato: "Voglio chiedere pubblicamente perdono a tutte le donne per la mia dichiarazione. So di essere un essere umano e ogni essere umano sbaglia. In quel momento ero molto nervoso e ho detto cose che non avrei dovuto dire", dichiarando di essersi anche scusato personalmente con la Muniz e le sue assistenti. Neanche a casa Marques hanno digerito le sue parole: "Perfino mia moglie mi ha insultato per la mia dichiarazione. Anche mia madre. Tutti mi hanno chiamato per dirmi che non avrei dovuto dirlo. Sto cercando di comportarmi da uomo, da essere umano, venendo qui a chiedere perdono". Il calciatore ha concluso così, rendendo noto che l'arbitro avrebbe accettato le scuse.
© RIPRODUZIONE RISERVATA