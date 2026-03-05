"Il nostro sogno era arrivare alla semifinale o addirittura alla finale, ma lei ha rovinato la nostra partita. Credo che la Federazione Paulista debba guardare partite di questa importanza e non designare una donna". Non contento, ha proseguito: "Non ha senso farci giocare contro São Paulo, Palmeiras o Corinthians e poi mettere una donna ad arbitrare una partita del genere. Non è stata onesta. Tutto il rispetto per le donne del mondo, sono sposato, ho una madre, chiedo scusa se sto dicendo qualcosa contro le donne". La federazione ha punito queste dichiarazioni in quanto violano gli articoli 243G e 243F del Codice Brasiliano di Giustizia Sportiva. Oltre alla punizione della Lega, anche il club ha voluto multare il calciatore. Verrà infatti escluso dalla prossima partita e gli sarà trattenuto il 50% dello stipendio, che verrà devoluto all'associazione ONG Rendar, che si occupa di sostenere donne in situazioni di difficoltà nella zona di Braganca Paulista.