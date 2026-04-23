Una vicenda abbastanza controversa ha coinvolto il Millwall, squadra che milita in Championship, e un progetto scolastico contro il razzismo, finito al centro di discussioni per l'utilizzo improprio del logo della società. La situazione ha sollevato molteplici interrogativi sulla gestione dei contenuti destinati a un pubblico molto giovane.

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Questa situazione è nata da un piccolo libro distribuito nelle scuole, dedicato a Paul Canoville, primo calciatore di colore a militare nel Chelsea nel 1982. Durante la sua carriera, il calciatore è stato spesso vittima di razzismo e i suoi problemi con la dipendenza della droga, non lo hanno aiutato.

LONDRA, INGHILTERRA- MAGGIO 16: Allenatore Paul Canoville urla contro i suoi giocatori durante il gol della Trapstar Goal Charity nel match al Loftus Road a Maggio 16, 2019 a Londra, Inghilterra. (Photo by Christopher Lee/Getty Images)

La reazione del Millwall all'immagine

Il libro è stato distribuito nelle scuole come. All'interno delle pagine era presente un'immagine che ha generato parecchia indignazione: lo stemma della squadradelera stato associato a una figura riconducibile al. Il tutto ha creato un accostamento al club ritenuto offensivo e dannoso per la società.

"Il club ha ricevuto delle scuse dal Westmeiner Council a seguito del suo grave uso di uno stemma registrato, creando un'immagine falsa e dannosa per il Club. Il consiglio ha confermato che non verranno più pubblicate o prodotte copie dell'immagine con il logo del Club e che tutto il materiale restante in loro possesso verrà distrutto. Il nostro Club sta valutando la propria posizione e come agire per vie legali e più di questo non può commentare".

Millwall say they are “considering their legal position” after the club’s badge was placed on a photo of a Ku Klux Klan figure in a children’s educational book.



The image appeared in a booklet called ‘The Paul Canoville Story’, written by Peter Daniel, an education and… pic.twitter.com/ShC0JNBFTw — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) April 23, 2026

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Le scuse ufficiali

che collabora con ilha dichiarato ac di riconoscere che l'uso dell'immagine è stato insensibile: "Riconosciamo che l'uso di questa immagine è stato un modo inappropriato per illustrare il problema razzismo nel calcio. Abbiamo chiesto scusa alla società per l'uso in proprio del titolo del Libro e per qualsiasi offesa causata. Vogliamo essere chiari: questo opuscolo non è stato prodotto ne approvato da nessuno. Il nostro coinvolgimento si è limitato alla partecipazione personale di, che ha incontrato gli studenti raccontando la sua esperienza.

Comprendiamo bene che l'immagine rappresenti un episodio vissuto dal giocatore mentre giocava nel Chelsea, durante il quale subì gravi accuse razziste da parte di alcune persone che indossavano cappucci bianchi in stile KU KLUX KLAN. Non siamo nella posizione di commentare le scelte di qualche altro. Speriamo che tutte le parti possano risolvere presto la questione in modo rispettoso e civile, noi restiamo fermi sull'idea che la storia di Paul venga raccontantata in maniera limpida e veritiera".

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