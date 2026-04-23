Il periodo nero del Chelsea certificato anche dai problemi di spogliatoio: problemi tra Garnacho e i compagni di squadra all'intervallo di Chelsea-Manchester United
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Clima tesissimo in casa Chelsea. A far discutere nelle ultime ore non è soltanto l’esonero dell’ormai ex allenatore Liam Rosenior, ma anche alcuni episodi accaduti nello spogliatoio dei Blues. I londinesi stanno vivendo un periodo di profonda crisi, sia in Europa che in campionato, e a peggiorare ulteriormente la situazione sono le tensioni tra i giocatori stessi.
Nello specifico, Alejandro Garnacho è finito al centro di un duro confronto con i compagni di squadra durante l’intervallo del big match tra Chelsea e Manchester United, episodio che conferma il momento delicato vissuto dal gruppo.
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🚨🚨| Chelsea in their last 8 games:— CentreGoals. (@centregoals) April 21, 2026
❌ 5-2 loss vs PSG
❌ 1-0 loss vs Newcastle
❌ 3-0 loss vs PSG
❌ 3-0 loss vs Everton
✅ 7-0 win vs Port Vale
❌ 3-0 loss vs Manchester City
❌ 1-0 loss vs Manchester United
❌ 3-0 loss vs Brighton pic.twitter.com/0kpaGlj8Gy
Tensione alle stelle all’intervallo
Secondo quanto riportato dal The Sun, durante la pausa tra primo e secondo tempo di Chelsea-Manchester United, alcuni giocatori dei Blues avrebbero aggredito verbalmente l’esterno argentino, rimproverandolo per una prestazione insufficiente e un atteggiamento poco incisivo.
Entrato in campo nel corso del primo tempo (al posto dell'infortunato Estevao), Garnacho ha infatti faticato a incidere, perdendo diversi duelli individuali e mostrando difficoltà sia in fase offensiva che difensiva. In particolare, sotto accusa è finita l’azione del gol decisivo del Manchester United, in cui il numero 49 non è riuscito a opporsi con decisione all'incursione di Bruno Fernandes, lasciando poi sviluppare l’azione che porterà al gol vincente dei Red Devils.
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Garnacho e Chelsea: un matrimonio sempre più complicato
L’episodio all’intervallo di Chelsea-United sembra essere solo la punta dell’iceberg di un rapporto sempre più complicato tra Garnacho e l’ambiente Chelsea. Arrivato con grandi aspettative, e per la bellezza di 50 milioni tra cartellino e commissione, l’argentino non è riuscito finora a imporsi con continuità, alimentando dubbi sul suo rendimento e sulla sua integrazione nel gruppo.
Tutto questo va ad intersecarsi in una stagione davvero deludente per i tifosi del Chelsea. Un’annata iniziata con grandi aspettative, dopo la conquista della Conference League e la qualificazione in Champions League, ma proseguita nel peggiore dei modi sotto ogni punto di vista.
A West London ci si prepara ora all’ennesima rivoluzione: dopo le dimissioni di Maresca e l’esonero di Rosenior, sulla panchina dei Blues arriverà un terzo volto nuovo. L’obiettivo sarà provare a invertire una rotta preoccupante, segnata da sette sconfitte consecutive tra Premier League e Champions League, con un dato ancora più allarmante: zero gol segnati nelle ultime sei partite. Prima di pensare ai numeri, però, forse la vera missione del terzo condottiero dei Blues sarà quella di ristabilire un equilibrio dentro e fuori dal campo che, ad oggi e tutti i rumors di calciomercato, sembrerebbe davvero complicato da ricostruire.
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