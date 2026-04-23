Clima tesissimo in casa Chelsea. A far discutere nelle ultime ore non è soltanto l’esonero dell’ormai ex allenatore Liam Rosenior, ma anche alcuni episodi accaduti nello spogliatoio dei Blues. I londinesi stanno vivendo un periodo di profonda crisi, sia in Europa che in campionato, e a peggiorare ulteriormente la situazione sono le tensioni tra i giocatori stessi. Nello specifico, Alejandro Garnacho è finito al centro di un duro confronto con i compagni di squadra durante l’intervallo del big match tra Chelsea e Manchester United, episodio che conferma il momento delicato vissuto dal gruppo.

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🚨🚨| Chelsea in their last 8 games:



❌ 5-2 loss vs PSG

❌ 1-0 loss vs Newcastle

❌ 3-0 loss vs PSG

❌ 3-0 loss vs Everton

✅ 7-0 win vs Port Vale

❌ 3-0 loss vs Manchester City

❌ 1-0 loss vs Manchester United

❌ 3-0 loss vs Brighton pic.twitter.com/0kpaGlj8Gy — CentreGoals. (@centregoals) April 21, 2026

Tensione alle stelle all’intervallo

Secondo quanto riportato dal The Sun, durante la pausa tra primo e secondo tempo di Chelsea-Manchester United, alcuni giocatori dei Blues avrebbero aggredito verbalmente l’esterno argentino, rimproverandolo per una prestazione insufficiente e un atteggiamento poco incisivo.

LONDRA, INGHILTERRA - 18 APRILE: Alejandro Garnacho del Chelsea affronta Noussair Mazraoui del Manchester United durante la partita di Premier League tra Chelsea e Manchester United allo Stamford Bridge il 18 aprile 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Entrato in campo nel corso del primo tempo (al posto dell'infortunato Estevao), Garnacho ha infatti faticato a incidere, perdendo diversi duelli individuali e mostrando difficoltà sia in fase offensiva che difensiva. In particolare, sotto accusa è finita l’azione del gol decisivo del Manchester United, in cui il numero 49 non è riuscito a opporsi con decisione all'incursione di Bruno Fernandes, lasciando poi sviluppare l’azione che porterà al gol vincente dei Red Devils.

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Garnacho e Chelsea: un matrimonio sempre più complicato