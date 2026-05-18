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Il weekend degli ex Serie A

Alcuni campionati sono conclusi, come quello tedesco ad esempio, ma altri sono ancora in corso e non sono stati emessi tutti i verdetti. Tra questi c'è LaLiga, che potrebbe vedere la retrocessione del Maiorca di Vedat Muriqi, nonostante sia, ad una partita dalla fine della stagione, il secondo miglior marcatore del campionato. Anche in Arabia è ancora tutto in gioco tra l'Al-Nassr e l'Al-Hilal. In Premier League, invece, occhio alla possibile retrocessione del West Ham di Castellanos.

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