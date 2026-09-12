Alla vigilia della sfida contro i Rangers, l'allenatore del Celtic parla di un richiamo della polizia nei confronti della squadra: un messaggio per evitare tensioni

Alex Bianchi
Fernando Torres

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Il derby di Glasgow si avvicina e, con essa, torna anche l'attenzione sull'ordine pubblico. Il Celtic ha ricevuto un richiamo dalla polizia e l'allenatore Martin O'Neil ne parla alla vigilia della partita.

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Celtic, il confronto con la polizia

Martin O'Neil, allenatore del Celtic, ha confermato alla 'BBC' che la squadra ha ricevuto un 'richiamo tempestivo' da parte della polizia, avvenuto in vista della sfida contro i Rangers e uno degli appuntamenti più sentiti del calcio scozzese. Il tecnico non ha nascosto l'esistenza dell'incontro, arrivato in un contesto in cui la rivalità tra Celtic e Rangers supera da sempre i confini del campo: 'l'Old Firm' è infatti da sempre una partita ad altissima tensione, capace di catalizzare l'attenzione di un'intera città e di generare pressioni particolari sull'intero ambiente, composto da giocatori, allenatori e tifosi. Il senso del messaggio della polizia, per quanto emerge dai report, è quello di ricordare ai protagonisti le proprie responsabilità, con l'obiettivo di evitare che la tensione sportiva si trasformi in comportamenti pericolosi o in episodi di disordine.
Celtic v Aberdeen - William Hill Premiership 2026/27

Il precedente di marzo 2026: il caos di Ibrox

Il riferimento più importante, che consegna ancora più forza al tentativo di scongiurare episodi di tensione, è la sfida di Scottish Cup dello scorso marzo, disputata a Ibrox, dove il Celtic vinse ai calci di rigore per 4-2 dopo lo 0-0 nei 120 minuti. Al termine, tifosi di entrambe le squadra invasero il terreno di gioco e si verificarono diversi scontri, con interventi di steward e polizia. In quella vicenda, riferiscono i media locali, ci furono nove arresti ed episodi di disordine anche all'esterno dello stadio. I sostenitori di Celtic e Rangers avevano però 'apparecchiato' gli scontri già durante la partita, con testimonianze locali di oggetti lanciati all'indirizzo del portiere del Celtic, Sinisalo, con il 'The Guardian' che ha riportato di una bottiglia di vino lanciata verso l'area di rigore.

Rangers v Celtic - William Hill Premiership
GLASGOW, SCOZIA - 01 MARZO: L'arbitro John Beaton interviene mentre Luke McCowan del Celtic si scontra con Mohammed Diomande dei Rangers durante la partita di William Hill Premiership tra Rangers e Celtic all'Ibrox Stadium il 01 marzo 2026 a Glasgow, Scozia. (Foto di Ian MacNicol/Getty Images)

L'estremo difensore, fortunatamente, non riportò conseguenze, ma in un altro derby, svoltosi a gennaio, fu il centrocampista Arne Engels ad essere colpito al volto, questa volta da una moneta.

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