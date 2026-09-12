Il derby di Glasgow si avvicina e, con essa, torna anche l'attenzione sull'ordine pubblico. Il Celtic ha ricevuto un richiamo dalla polizia e l'allenatore Martin O'Neil ne parla alla vigilia della partita.

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Celtic, il confronto con la polizia

Il precedente di marzo 2026: il caos di Ibrox

, allenatore del, ha confermato alla 'BBC' che la squadra ha ricevuto un 'richiamo tempestivo' da parte della, avvenuto in vista della sfida contro ie uno degli appuntamenti più sentiti del calcio. Il tecnico non ha nascosto l'esistenza dell'incontro, arrivato in un contesto in cui latra Celtic e Rangers supera da sempre i confini del campo: '' è infatti da sempre una partita ad, capace di catalizzare l'attenzione di un'intera città e di generareparticolari sull'intero ambiente, composto da giocatori, allenatori e tifosi. Il senso del messaggio della polizia, per quanto emerge dai report, è quello di ricordare ai protagonisti le proprie, con l'obiettivo di evitare che la tensione sportiva si trasformi ino in episodi di disordine.Ilpiù importante, che consegna ancora più forza al tentativo di scongiurare episodi di, è la sfida didello scorso marzo, disputata a, dove ilvinse ai calci di rigore per 4-2 dopo lo 0-0 nei 120 minuti. Al termine, tifosi di entrambe le squadrail terreno di gioco e si verificarono diversi, con interventi di steward e polizia. In quella vicenda, riferiscono i media locali, ci furonoed episodi di disordine anche all'esterno dello stadio. I sostenitori di Celtic eavevano però 'apparecchiato' gli scontri già durante la partita, con testimonianze locali diall'indirizzo del portiere del Celtic,, con il 'The Guardian' che ha riportato di una bottiglia di vino lanciata verso l'area di rigore.

GLASGOW, SCOZIA - 01 MARZO: L'arbitro John Beaton interviene mentre Luke McCowan del Celtic si scontra con Mohammed Diomande dei Rangers durante la partita di William Hill Premiership tra Rangers e Celtic all'Ibrox Stadium il 01 marzo 2026 a Glasgow, Scozia. (Foto di Ian MacNicol/Getty Images)

L'estremo difensore, fortunatamente, non riportò conseguenze, ma in un altro derby, svoltosi a gennaio, fu il centrocampista Arne Engels ad essere colpito al volto, questa volta da una moneta.