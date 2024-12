Per la prima volta nella storia del derby di Cluj, il CFR perde sia la sfida d'andata, sia quella di ritorno contro l'Universitatea. Dopo 10 risultati utili di fila, la squadra di Dan Petrescu, intervenuto in conferenza stampa, riassapora la sconfitta che mancava da circa due mesi e mezzo: "Eravamo reduci da 10 partite senza sconfitte, ma non dovevamo perdere oggi nel derby. Nel primo tempo non abbiamo avuto molte occasioni, eppure siamo andati a riposo in vantaggio 1-0. Fallo da rigore? Non so se si potesse dare il rosso per quel fallo. Păun era pieno di sangue, nell'azione successivo Bic commette un fallo da ammonizione, ma l'arbitro lo ha perdonato. Non voglio dare la colpa al direttore di gara, l'Universitatea ha giocato bene, ma se avesse estratto un cartellino lì, la partita sarebbe stata diversa".