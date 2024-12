Universitatea Cluj, Sabău: “Abbiamo ritrovato la vittoria al momento giusto”

L'Universitatea Cluj di Ioan Sabău ritrova il sorriso dopo tre sconfitte di fila: il successo nel derby permette ai bianconeri di agganciare la Steaua Bucarest in vetta alla classifica

Vincenzo Bellino Redattore 9 dicembre - 23:46

Nella partita più importante della stagione, l'Universitatea non sbaglia e fa suo il derby contro il Cluj. Proprio come nella gara d'andata la squadra di Ioan Sabău, intervenuto in conferenza stampa al triplice fischio, si è imposta in rimonta col punteggio di 3-2 sugli storici rivali: "È stata una bella partita, siamo riusciti a reggere la pressione che avevamo addosso, dopo un periodo piuttosto difficile. Le critiche delle ultime settimane sono normali, eravamo reduci da tre sconfitte".

UNA VITTORIA FONDAMENTALE - "Con le sconfitte rimediate, la fiducia è venuta meno. La sfida per me è stata lavorare sulle menti dei miei giocatori, non è stato semplice. Quando la palla non entra in porta, è difficile. Questa vittoria è arrivata al momento giusto e sono felice di aver regalato una gioia ai nostri tifosi".

SECONDO TEMPO - "Cosa ho detto all'intervallo ai ragazzi? Niente, non sarebbe cambiato nulla. Confidavamo nel fatto che il risultato si potesse ribaltare. A volte a far la differenza è l'approccio, l'atteggiamento, c'è stata una svolta a livello mentale".

SVOLTA IN PANCHINA - Sabău ha confessato di non aver fatto mancare il proprio supporto alla squadra nei momenti cruciali del match: "Oggi ho pensato che dovevo impegnarmi di più, con un tono più alto, un atteggiamento diverso, la squadra aveva bisogno di uno spirito diverso e di un atteggiamento diverso anche in panchina".

DUE DERBY SU DUE - "Abbiamo ottenuto due vittorie importanti, con uno degli allenatori più titolati della Lega 1, Dan Petrescu, torniamo al primo posto, cosa può desiderare di più un allenatore".