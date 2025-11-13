derbyderbyderby calcio estero Paura in Champions League femminile: Andrea Medina perde i sensi in Atletico Madrid-Juventus

Paura in Champions League femminile: Andrea Medina perde i sensi in Atletico Madrid-Juventus

Paura in Champions League femminile: Andrea Medina perde i sensi in Atletico Madrid-Juventus - immagine 1
La giocatrice spagnola è crollata a terra priva di sensi dopo un duro scontro di gioco. La diagnosi parla di un forte trauma cranico ma per fortuna le sue condizioni sono ora stabili
Danilo Loda
Danilo Loda

La Champions League femminile ha vissuto un momento drammatico mercoledì sera durante la partita tra Atletico Madrid e Juventus (1-2). Al 37° minuto del primo tempo, la terzino spagnola Andrea Medina, 21 anni, è crollata a terra priva di sensi dopo uno scontro fortuito con l’attaccante bianconera Barbara Bonansea.

Il ginocchio dell’italiana ha colpito Medina alla testa in modo accidentale, causando un trauma cranico e scatenando il panico in campo e sugli spalti dello stadio di Alcalá de Henares, a nord-est di Madrid. Le compagne di squadra, la guardalinee più vicina all'azione e Barbara Bonansea, si sono subito portate vicino a lei, mentre il pubblico ammutoliva per la gravità della scena.

Soccorsi tempestivi e applausi del pubblico

Lo staff medico dell’Atletico è intervenuto immediatamente, assistendo la giovane calciatrice. Durante l'intervento sul terreno di gioco, durato diversi minuti, l’atmosfera è diventata surreale: giocatrici in lacrime, pubblico in silenzio e arbitro costretto a sospendere momentaneamente la gara.

Paura in Champions League femminile: Andrea Medina perde i sensi in Atletico Madrid-Juventus- immagine 2
Andrea Medina dell'Atletico de Madrid viene portata via in barella dopo aver riportato un trauma cranico durante la partita della fase a gironi della UEFA Women's Champions League 2025/26 tra Atletico Madrid e la Juventus  (Photo by Denis Doyle/Getty Images)

Messa in sicurezza, Medina è stata trasportata fuori dal campo in barella, tra gli applausi scroscianti dei tifosi. L’ambulanza ha poi trasferito la giocatrice all’ospedale più vicino per ulteriori accertamenti.

Andrea Medina, arrivano le prime rassicurazioni dal club spagnolo

Al termine dell’incontro, la difensore dell’Atletico Carmen Menayo ha voluto rassicurare tutti sulle condizioni della compagna di squadra: “Andrea è in ospedale per controlli, ma credo che stia bene. Questa è la cosa più importante.”

Poche ore dopo, l’Atletico Madrid ha pubblicato un comunicato ufficiale. Il club ha confermando la diagnosi di trauma cranico, aggiungendo che la giocatrice “sta bene” e “rimarrà sotto osservazione per ulteriori esami medici”.

Una paura che lascia il segno

Andrea Medina, originaria di Siviglia e membro della Nazionale spagnola Under 21, è considerata una delle giovani più promettenti del calcio femminile spagnolo. Il suo infortunio ha colpito profondamente compagne, avversarie e tifosi. La partita, poi conclusa con la vittoria per 2-1 delle bianconere, ha lasciato in secondo piano il risultato. La paura per Medina ha ricordato a tutti che, prima di ogni competizione, viene la salute e la sicurezza delle atlete.

