Il dualismo tra due dei club più celebri di Londra, che hanno dato vita a partite che sono entrate nella leggenda del calcio inglese

Redazione Derby Derby Derby 29 gennaio 2025 (modifica il 29 gennaio 2025 | 13:23)

Tra le varie rivalità calcistiche più affascinanti e storiche di Londra il derby tra Chelsea e Arsenal occupa certamente una posizione di grande rilievo. Queste due squadre, con sedi di campo rispettivamente a Stamford Bridge e all'Emirates Stadium, hanno dato vita a numerose sfide memorabili che hanno segnato la storia del calcio inglese.

Storia della rivalità — Il primo incontro ufficiale tra Chelsea e Arsenal risale al 9 novembre 1907, quando il Chelsea si impose per 2-1. Da allora, le due squadre si sono affrontate in numerose occasioni, sia in campionato che in coppe nazionali e internazionali. Nel corso degli anni, la rivalità si è intensificata, soprattutto a partire dagli anni '90, quando entrambe le squadre hanno iniziato a competere ai massimi livelli sia in Inghilterra che in Europa.

Statistiche degli scontri diretti — Fino al 10 novembre 2024, ovvero la data dell’ultimo confronto tra le due squadre, Arsenal e Chelsea si sono affrontate in 210 partite ufficiali. L'Arsenal ha ottenuto 83 vittorie, mentre il Chelsea ne ha conquistate 66; 61 incontri sono terminati in pareggio. In Premier League, l'Arsenal ha vinto 69 delle 175 partite disputate, mentre il Chelsea ne ha vinte 54, con 52 pareggi. Nelle competizioni di coppa, l'Arsenal ha avuto la meglio in 10 delle 21 partite di FA Cup, mentre il Chelsea ha vinto 4 delle 8 sfide in EFL Cup.

Le sfide più memorabili — Nel corso della loro lunga rivalità, ci sono state numerose partite che sono entrate nella leggenda del calcio inglese. Una delle più memorabili è sicuramente quella del 22 marzo 2014, quando il Chelsea, guidato da José Mourinho, inflisse all'Arsenal una pesante sconfitta per 6-0 in occasione della millesima partita di Arsène Wenger alla guida dei Gunners. Questo risultato rimane la vittoria più ampia del Chelsea sull'Arsenal.

Un'altra partita storica è quella del 29 ottobre 2011, quando l'Arsenal si impose per 5-3 a Stamford Bridge. In quell'occasione, Robin van Persie fu protagonista con una tripletta, in una gara ricca di emozioni e ribaltamenti di fronte.

Le due squadre si sono affrontate anche in importanti finali. Nel 2002, l'Arsenal vinse la FA Cup battendo il Chelsea per 2-0. Nel 2007, il Chelsea si prese la rivincita nella finale di League Cup, imponendosi per 2-1. Nel 2019, le due squadre si sfidarono nella finale di Europa League, con il Chelsea che trionfò con un netto 4-1.

Andamento attuale dei club — Negli ultimi anni, sia Chelsea che Arsenal hanno attraversato periodi di alti e bassi. Il Chelsea ha continuato a essere una forza dominante nel calcio inglese, conquistando titoli nazionali e internazionali. L'Arsenal, dopo un periodo di transizione, ha mostrato segnali di ripresa, puntando su una rosa giovane e talentuosa.

Nella stagione 2024/2025 entrambe le squadre stanno lottando per le posizioni di vertice in Premier League. L'Arsenal, sotto la guida di Mikel Arteta e con un Riccardo Calafiori sempre più in rampa di lancio, ha mostrato un gioco offensivo e dinamico, con giovani talenti che si stanno affermando a livello internazionale.

Il Chelsea, con una rosa ricca di stelle guidata dall’italiano Enzo Maresca, sta cercando di consolidare la propria posizione tra le prime della classe, nonostante alcune difficoltà incontrate durante la stagione. C’è da dire che osservando e confrontando alcune delle quote premier league sembra che questa settimana entrambe le squadre possano avere partite difficili all’orizzonte.

L'ultimo incontro tra le due squadre, disputato il 10 novembre 2024, è terminato con un pareggio per 1-1. Gabriel Martinelli ha portato in vantaggio l'Arsenal, ma Pedro Neto ha ristabilito la parità per il Chelsea. Questo risultato ha lasciato entrambe le squadre a nove punti di distanza dalla capolista Liverpool, evidenziando la competitività e l'equilibrio presenti ai vertici della Premier League.