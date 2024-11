Céline Haydar in condizioni critiche dopo un bombardamento: paura per la giovane stella del calcio libanese

Brutta notizia proveniente dal Medio Oriente. Questo sabato, durante un attacco israeliano a Chiyah, a sud di Beirut, la giovane calciatrice Céline Haydar è rimasta ferita e al momento si trova in uno stato stabile, ma critico, secondo le informazioni di L'Orient-Le Jour. La diciannovenne stava camminando per strada a Dahiyé, ed una pietra - racconta Nour Ghadban - le è caduta sulla testa a causa delle schegge causate dal colpo. L'intero paese adesso prega che Haydar non si unisca alla lista dei sei calciatori uccisi nelle aggressioni israeliane in Libano.