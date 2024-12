Ha del clamoroso quanto accaduto in Ecuador nelle ultime ore con protagonista Pedro Pablo Perlaza, ex giocatore anche della selezione ecuadoregna, che sarebbe stato prima bloccato in mezzo alla strada e poi rapito. Dramma Perlaza, ecco che cosa è...

Dramma Perlaza, ecco che cosa è successo

I giorni, le settimane e i mesi che l'Ecuador sta vivendo stanno passando alla storia come i momenti forse più duri della storia recente del paese. La guerra al narcotraffico da parte del governo e le continue ribellioni nelle strade rendono il clima nelle strade carico di tensione e preoccupazione e nessuno è al sicuro. E' infatti notizia di pochissime ore fa il presunto rapimento di un ex calciatore della nazionale ecuadoregna, Pedro Pablo Perlaza. 33enne, terzino destro, Perlaza sarebbe stato bloccato per strada e poi rapito mentre girava in auto con un amico in una delle strade più pericolose del paese. La famiglia ha denunciato il fatto alle autorità che stanno indagando, la situazione resta al momento in divenire in attesa di notizie da parte del calciatore o dei presunti rapitori.