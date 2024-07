Cile, Zamorano dopo la Copa América: “Se tiri sette volte in tre gare…”

L'ex attaccante dell'Inter, dopo l'eliminazione ai gironi della "Roja", ha criticato i giocatori della Nazionale in un'intervista a "Panamericana Televisión": "Non sono stati all'altezza della situazione".

L'ex calciatore Iván Zamorano , una delle leggende del calcio cileno, ha criticato duramente la Nazionale del suo Paese, affermando che "non è stata all'altezza" della Copa América negli Stati Uniti. Il Cile è stato eliminato nella fase a gironi senza segnare nemmeno un gol.

L'ex attaccante dell'Inter è rimasto deluso dalle prestazioni della selezione allenata dall'argentino Ricardo Gareca. "Credo che nelle tre partite abbiamo tirato solo sette volte", ha dichiarato Zamorano in un'intervista a Panamericana Televisión.

5 Marzo 2000: L'ex attaccante del Cile Ivan Zamorano dell'Inter in azione durante la partita di Serie A tra Milan e Inter allo stadio San Siro di Milano. La partita è terminata 1-2 per l'Inter Mandatory Credit: Claudio Villa /Allsport

Con il passare dei giorni, la stampa e gli opinionisti cileni sono passati dall'incolpare gli arbitri a sottolineare che la Nazionale andina non è riuscita a realizzare reti. Inoltre, ha ottenuto solo 2 punti nel gruppo A, dove ha pareggiato con Perù e Canada e perso con l'Argentina.

Prima del torneo , "Bam-Bam" - che ha giocato anche nel Real Madrid - aveva appoggiato il tecnico della "Roja" e in particolare la sua controversa decisione di non convocare il difensore Medel e il centrocampista Vidal: "È un allenatore che sa perfettamente cosa sta facendo. Ha scelto i giocatori che ritiene più adatti a giocare. Bisogna fidarsi di lui".

Ma, dopo i risultati nella competizione continentale, Ivan ritiene che entrambi i giocatori debbano tornare in Nazionale: "Sarà una cosa temporanea. Vidal e Medel torneranno. Anche in una Nazionale c'è bisogno di gerarchie".

La stampa locale riporta le parole di Zamorano in merito al dibattito sul fatto che i giocatori cileni non si sono difesi dai danni causati dall'arbitraggio. Ha posto l'accento in particolare sull'ultima sfida contro il Canada.