Il nuovo meme di Pep Guardiola che saluta la telecamera a bordo campo, lo stesso tecnico spagnolo disperato dopo il gol di Diallo, ma anche l'esultanza di Bruno Fernandes in onore di Cristiano Ronaldo: ecco tutti gli spunti dai social, in particolare da X, arrivati dal derby di Manchester che ha visto lo United trionfare contro il City.

Manchester City-Manchester United: social impazziti per il derby — Il derby di Manchester porta con sé un'aura incredibile in ogni occasione che sia Premier League, Coppa di Lega o FA Cup. In questo caso le due squadre si sono affrontate in campionato dove, entrambe, stanno faticando. Una chance di riscatto sia per Pep Guardiola che per Ruben Amorim, nuovo allenatore dei Red Devils. Alla fine è stato proprio il portoghese a spuntarla grazie ad una rimonta incredibile nel finale segnata dai gol realizzati da Bruno Fernandes e Amad Diallo. Il primo, su rigore, ha riscattato una grande occasione sciupata qualche minuto prima, mentre il secondo, scavalcando Ederson su lancio di Lisandro Martinez, ha mandato in visibilio i suoi tifosi coronando una prestazione incredibile iniziata sin dal primo fischio dell'arbitro. Di seguito ecco alcuni meme e reazioni social che si sono susseguiti in seguito e durante la sfida che ha visto lo United trionfare a partire dal saluto di Pep Guardiola alla telecamera fino ad arrivare all'esultanza di Bruno Fernandes in stile Cristiano Ronaldo, passando per il tributo dei tifosi del City proprio per il loro allenatore.

ECCO ALCUNI TWEET SUL DERBY DI MANCHESTER

