Sfida che, già dalla vigilia, prometteva tensione e squadre decisamente tirate vista la situazione in classifica di entrambe. Il Manchester City, padrone di casa per l'occasione, cerca rilancio dopo un periodo decisamente nero, mentre lo United, passato da pochissimo nelle mani di Ruben Amorim, è a caccia di un trionfo che possa infiammare di nuovo l'energia dei suoi tifosi. Il primo tempo, però, è di stampo Citizens. La squadra allenata da Pep Guardiola, decimata dagli infortuni, spinge subito sull'acceleratore fino a trovare la rete, a nove minuti dal termine della frazione di gioco, con un difensore, uno dei pochi rimasti a disposizione, Josko Gvardiol. Il centrale croato, sugli sviluppi di un corner, di testa impatta il cross di De Bruyne e porta in vantaggio i suoi. Per il Manchester United, almeno nel primo tempo, è solo Diallo a spingere sull'acceleratore, mentre Amorim deve fare a meno quasi subito di Mason Mount, sostituito da Mainoo.

Manchester City-Manchester United: Diallo rovescia il derby!

Nella ripresa lo spartito è simile, almeno all'inizio. I padroni di casa provano a spingere e cercano di trovare il gol che varrebbe un preziosissimo raddoppio ma, col passare dei minuti, cresce il volume offensivo della squadra di Ruben Amorim. Il tutto nel segno di Amad Diallo. Il giovanissimo talento del Manchester United suona la carica per i suoi e, ogni volta che la palla è fra i suoi piedi, è una vera e propria minaccia. Al minuto 62 Ederson deve metterci le mani per evitare la rete dell'ex Atalanta, ma non è l'unico pericolo per i padroni di casa. Qualche minuto più tardi gli ospiti recriminano per un potenziale calcio di rigore per un contatto di Ruben Dias su Hojlund. Niente penalty. La gara va avanti e, poco dopo, arriva un'altra grandissima occasione per il Manchester United stavolta con Bruno Fernandes che, lanciato verso la porta di Ederson, si fa ipnotizzare dall'estremo difensore brasiliano e calcia fuori. Una chance incredibile per la squadra di Amorim. I Red Devils non mollano e, a tre minuti dal novantesimo, stavolta strappano un calcio di rigore che Bruno Fernandes trasforma con la consueta freddezza. Gara in parità. Il finale, poi, è clamoroso.