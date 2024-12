Verso City-United, Amorim: “Derby? Oggi non lo sento così. Periodo difficile…”

Amorim in preparazione alla sfida contro il City: "Voglio solo migliorare la squadra, quindi non posso viverlo come un derby normale"

Alla vigilia di una delle sfide più attese della stagione , Ruben Amorim ha parlato in conferenza stampa per fare il punto della situazione in vista della partita contro il Manchester City , che si disputerà domani, domenica 15 dicembre alle ore 17: 30 presso l’ Eithad Stadium . Il neo-allenatore dello United, ha risposto ad una serie di domande riguardanti il momento delicato della sua squadra e la preparazione in vista del derby , ma anche su come stia cercando di imprimere il suo stile di gioco.

"Sono più concentrato sui nostri problemi"

Relativamente al momento difficile che sta vivendo il Manchester City, con una sola vittoria nelle ultime dieci partite, Amorim ha chiarito che, pur rispettando il valore dell’avversario, la sua attenzione è interamente rivolta ai suoi ragazzi: “Non penso mai a queste cose. Affronteremo un grande avversario e io sono più concentrato sui nostri problemi. Abbiamo molti problemi qui, quindi sono più concentrato su quello che dobbiamo fare domenica per vincere la partita. Quindi sono davvero concentrato sulla mia squadra”.

Ufficialmente alla guida dello United da meno di un mese, Amorim ha già reso chiari i principi di gioco trasmessi alla squadra: “Transizioni. Quindi dirgli di correre e dirgli quale posizione devono avere quando la palla è nella nostra area. Cerchiamo di fissare degli obiettivi durante gli allenamenti e le partite. Cerchiamo di spingerli a pressare, e se non c'è tempo per allenarsi, possono giocare tra tre giorni, così possono farcela e migliorare su questo. Mettiamo degli obiettivi piccoli, come delle marcature sul campo che dicono che quando la palla è vicino allanostra area, tutti devono essere vicino all'area. È così. Penso che sia l'unico modo per farlo”.

In vista del Derby... Proprio a proposito di transizioni e velocità, il tecnico ex Sporting ha già notato i progressi: "Penso che stiano migliorando. E guardando le transizioni, si vede che stiamo migliorando nella velocità. A volte non riusciamo a farlo ancora, ma ci stiamo provando e lo sento nella squadra”.

A proposito dei rumors che lo vedevano accostato al Manchester City come possibile sostituto di Pep Guardiola, Amorim ha escluso qualsiasi discussione in merito e ha ribadito la sua decisione di scegliere il Manchester United: “Non ho mai avuto discussioni. Questa è stata la mia unica opzione. Quando il Manchester United mi ha parlato, non avevo dubbi, perché avevo già qualcosa in mente che poteva essere una possibilità. E con il Manchester City o Hugo Viana, nulla di tutto questo”.

Relativamente alla sua preparazione per il primo derby di Manchester, Amorim ha sottolineato che, pur riconoscendo l’importanza della partita per i tifosi, non la considera come un derby tradizionale, dato il momento difficile di entrambe le squadre: "Sì, sono molto concentrato sui dettagli. Voglio solo migliorare la squadra, quindi non posso viverlo come un derby normale, come dovrebbe essere: due grandi squadre che lottano per il titolo. Al momento non è così. Quindi è solo un'altra partita contro un avversario molto forte. Entrambe le squadre stanno attraversando un periodo difficile, quindi spero che, in futuro, proverò quella vera sensazione di derby. So che è davvero importante per i nostri tifosi, ma il mio obiettivo ora è migliorare la squadra, vincere le partite… Cercherò di vincere anche questa”.

Sui singoli In merito alla situazione di Andre Onana, che ha attraversato un momento difficile nelle ultime partite, Amorim ha spiegato che il portiere stia lavorando per migliorare: “Dobbiamo prenderlo così com'è. Aveva già avuto una situazione del genere in passato. Quindi dobbiamo lavorarci su”.

Relativamente alle condizioni della squadra in vista della partita contro il Manchester City, Amorim ha spiegato che, sebbene alcuni giocatori siano stanchi, non ci sono preoccupazioni significative riguardo agli infortuni:“Penso che tutti saranno pronti e in forma per vincere la partita”.