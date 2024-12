Le pagelle della sfida fra il Manchester City ed il Manchester United, la stracittadina fra i Citizens ed i Red Devils e che sfida fra i due tecnici: il super vincente Pep Guardiola e il nuovo che avanza Ruben Amorim. A spuntarla è stata la...

Le pagelle della sfida fra il Manchester City ed il Manchester United, la stracittadina fra i Citizens ed i Red Devils e che sfida fra i due tecnici: il super vincente Pep Guardiola e il nuovo che avanza Ruben Amorim. A spuntarla è stata la squadra ospite con una rimonta incredibile nel finale di gara.

Manchester City: le pagelle della squadra di Guardiola — Ederson 6,5 - Una grandissima parata nel secondo tempo, sta tornando. Nel finale è incolpevole.

Waker 5,5 - Sembrava una buona prestazione, ma la sconfitta ed il cartellino giallo cancellano i piccoli buoni segnali che si erano intravisti.

Ruben Dias 5 - Rischia il calcio di rigore su Hojlund, soffre troppo e sembra il lontano parente di quello che abbiamo visto trascinare il City alla vittoria in Champions League.

Gvardiol 6,5 - Il suo poteva essere il gol della speranza, invece è stata la marcatura dell'illusione.

Matheus Luiz 4,5 - Che lavoraccio contro Amad Diallo che gli fa girare la testa in continuazione. Di certo il meno brillante della linea difensiva della squadra campione d'Inghilterra in carica.

Gundogan 6,5 - Il solito e solido metronomo di cui il Manchester City e Pep Guardiola hanno bisogno: prestazione vintage! Dall'89' Savio SV

Bernardo Silva 5 - Non è particolarmente incisivo in fase di spinta e conferma un trend visto anche contro la Juventus: il timore di calciare in porta e rendersi davvero pericoloso per la difesa avversaria.

De Bruyne 6 - Dal suo piede parte l'assist che vale il gol di Gvardiol. Nella ripresa cala sensibilmente e viene sostituito da Mateo Kovacic. Dal 68' Kovacic 5,5 - Non aggiunge nulla, prestazione incolore e insapore.

Foden 6 - Gli spazi in mezzo sono decisamente intasati e soffre particolarmente il traffico, ma si districa in maniera, almeno, sufficiente.

Doku 5,5 - A pochi minuti dal novantesimo rischia tantissimo, facendosi saltare, di concedere il pareggio al Manchester United con Bruno Fernandes lanciato verso la porta. Dal 77' Grealish 5,5 - Non riesce ad incidere nel finale ed è parte anche lui della clamorosa sconfitta del City.

Haaland 5 - Nei suoi confronti le aspettative sono sempre più che alte, vertiginose e stavolta non è riuscito a soddisfarle.

Manchester United, le pagelle della squadra di Ruben Amorim — Onana 5,5 - Neanche oggi si merita la sufficienza, spreca troppi palloni in costruzione (almeno non ha fatto come a Plzen).

de Ligt 5,5 - Non svolge una gara proprio impeccabile, meno brillante rispetto alle ultime uscite, in particolare dopo l'arrivo in panchina di Ruben Amorim. Dal 79' Yoro 6 - Chiamato in un momento delicatissimo, seppur per pochi minuti, si fa trovare assolutamente pronto ad aiutare la causa United.

Maguire 6,5 - Si carica sulle spalle la linea difensiva di Ruben Amorim e mette in serissima difficoltà Haaland. Potrebbe essere davvero una prestazione spartiacque per lui.

Lisandro Martinez 7 - La solita garra argentina che fa sempre bene in match delicati come il derby di Manchester. L'assist per Diallo vale qualcosa in più nel voto finale.

Mazraoui 5,5 - Non parte, non accelera, soffre un po' troppo. Gli elogi di Amorim prima dell'Arsenal si sono un po' persi con le ultime prestazioni dell'ex giocatore dell'Ajax. Dal 78' Antony SV

Bruno Fernandes 7 - Prima del rigore trasformato che ha poi aperto la strada alla vittoria per il suo United la prestazione è di quelle negative, soprattutto per il gol sbagliato davanti ad Ederson, ma poi il giudizio deve assolutamente cambiare.

It's just what we do 🔴#MUFC || #MCIMUNpic.twitter.com/JuBx31IyJ3

— Manchester United (@ManUtd) December 15, 2024

Ugarte 6 - Quanta legna a centrocampo, ma manca un pizzico di qualità.

Diogo Dalot 5,5 - Soffre un po', poteva fare meglio visto anche il momento di forma positivo.

Diallo 8,5 - Nonostante la giovane età si carica il Manchester United sulle spalle e lo trascina verso una clamorosa vittoria: tre punti nel derby di Manchester fuori casa. Il gol nel finale è la ciliegina sulla torta per una prestazione da urlo. Dal 90' Lindelof SV

Hojlund 6 - Si sbatte tanto e chiede anche un calcio di rigore nella ripresa. La sua giocata migliore è l'imbucata per Bruno Fernandes che poi sbaglia di fronte ad Ederson. Dal 78' Zirkzee SV

Mount SV. Dal 14' Mainoo 6,5 - Si dà da fare ed ha una buona personalitùà in campo.