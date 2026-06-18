Il Mondiale della Costa d'Avorio è iniziato discretamente bene. La nazionale africana si trova in uno dei gironi più complicati di tutto il torneo. Il gruppo è formato infatti da Germania, Ecuador e Curaçao. L'esordio degli Elefanti è stato positivo, nonostante un match non completamente dominato (2 traverse, 1 palo dei sudamericani), alla fine Amad Diallo ha piazzato la zampata giusta negli ultimi secondi disponibili del match. La nazionale ivoriana ha battuto così una delle migliori sudamericane del torneo, contando la difesa da top club dell'Ecuador (Pacho, Hincapié, Ordonez). Tuttavia, la partita si è sbloccata solo attraverso i cambi del CT Faé, il quale ha sostituito Bazoumana Touré per l'ala dello United e la punta Elye Wahi con l'interista Ange-Yoan Bonny. Tuttavia, a complicare il percorso degli elefanti, si è frapposto il caso del centravanti della Costa d'Avorio.

Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365

Wahi e il calcioscommesse

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 31 MARZO: Dominic Hyam della Scozia ed Elye Wahi della Costa d'Avorio si contendono il pallone durante un'amichevole internazionale tra Scozia e Costa d'Avorio il 31 marzo 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Elye Wahi era una delle punte più promettenti del campionato francese nel 2022-23. Con il Montepellier, l'attaccante ivoriano aveva segnato 19 reti in Ligue 1, attirando l'interesse del Lens secondo in classifica. Dopo una stagione deludente con i giallorosso, De Zerbi lo ha voluto all'Om salvo spedirlo all'Eintracht in gennaio. Dopo un'altra metà di stagione non all'altezza, Wahi da gennaio è tornato in Francia al Nizza, conducendolo alla salvezza. Nelle ultime ore si è acceso il caso giudiziario su un suo coinvolgimento in un giro di scommesse (un giallo contro il Metz in maggio), tanto da essere arrestato.

Tuttavia, a chiarire la questione è intervenuta la Federcalcio ivoriana. LA FIF ha così promulgato una nota ufficiale sul caso: "La Federazione Ivoriana di Calcio ha preso visione dei vari articoli e informazioni pubblicati nel corso di questa giornata di mercoledì 17 giugno 2026 riguardanti l'internazionale ivoriano Elye Wahi. Ad oggi, la FIF non è stata ufficialmente investita di alcuna procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerna. In questo periodo particolarmente delicato, la FIF esprime tutto il suo sostegno al giocatore e gli riafferma la sua fiducia.

🚨COMMUNIQUÉ 🚨



La FIF apporte des précisions concernant Elye Wahi



La Fédération Ivoirienne de Football a pris connaissance des différents articles et informations publiés dans la journée de ce mercredi 17 juin 2026 concernant l’international ivoirien Elye Wahi.



À ce jour, la… pic.twitter.com/4z2Ah22vHW — Équipe Nationale de Football Cote d’Ivoire 🇨🇮🐘 (@equipenatciv) June 18, 2026

Elye Wahi rimane un elemento importante della selezione nazionale della Costa d'Avorio. La FIF informa inoltre che il giocatore non potrà effettuare lo spostamento della delegazione in Canada. Infatti, le autorizzazioni amministrative necessarie per il suo ingresso sul territorio canadese non sono potute essere ottenute a questo stadio. Elye Wahi rimarrà pertanto negli Stati Uniti in attesa del ritorno della squadra. La Federazione Ivoriana di Calcio continuerà a seguire la situazione con attenzione e comunicherà ogni informazione ufficiale utile".

Guarda tutto il grande calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su BET365