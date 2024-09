CR7: “Lascio la Nazionale? Nemmeno per sogno…”

Il portoghese in conferenza stampa prima della Nations League è stato chiaro: "Mi tirerò indietro solo nel momento in cui non sarò più in grado di dare il mio contributo. Al momento non penso all'addio".

Emanuele Giacometti Redattore 3 settembre 2024 (modifica il 3 settembre 2024 | 10:11)

Cristiano Ronaldo è pronto ancora per una nuova sfida. Giovedì c'è infatti l'impegno del "suo" Portogallo contro la Croazia, valevole per la prima giornata di Nations League. A 39 anni il talento portoghese è stato infatti ancora convocato dal ct Roberto Martinez. E proprio in vista dell'imminente impegno, Cr7 è intervenuto in conferenza stampa.

Ronaldo: "Non ci ho mai pensato" — Insomma, dopo Euro 2024, CR7 non lascia. Questo pensiero in realtà era passato nella testa di molti, anzi tantissimi appassionati, dopo la delusione tedesca del Portogallo, ma non nella sua. Inevitabile quindi, anche questa volta, che un giornalista gli abbia fatto una domanda sul suo futuro. "Non mi passa nemmeno per la testa di lasciare il Portogallo -ha sottolineato il portoghese-. Penso sempre di essere tra i titolari, ma rispetterò pure le decisioni degli allenatori o del selezionatore. Nel momento in cui sentirò che non posso competere al livello degli altri, sarò il primo a tirarmi indietro e dire basta".

Ronaldo punta il Mondiale 2026 — A Euro 2024, Crisitano Ronaldo era tra le stelle più attese. Purtroppo non è riuscito ad incidere nel giusto modo e i lusitani sono stati eliminati ai rigori dalla Francia ai quarti di finale. Il portoghese però non si è dato per vinto, step dopo step punta altre mete. Il suo obiettivo infatti, oltre a disputare la Nations League è il Mondiale 2026 che si disputerà tra Stati Uniti, Messico e Canada. E adesso, mettetevi comodi... chi vivrà... vedrà.