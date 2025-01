Lunedì 3 febbraio, in tarda serata, su 'La Sexta' andrà in onda un'intervista inedita di Cristiano Ronaldo ai microfoni di Edu Aguirre, giornalista spagnolo molto famoso per essere uno dei protagonisti de 'El Chiringuito'

Cristiano Ronaldo si rivela a Edu Aguirre: l'anticipazione — Sin dai tempi degli anni d'oro del Real Madrid, quelli con Carlo Ancelotti e Zinedine Zidane,Cristiano Ronaldo ed Edu Aguirre, giornalista spagnolo, hanno avuto un grandissimo rapporto più che professionale, ma anche di amicizia che si è protratto nel tempo ed ha portato ad un'intervista che andrà in onda nella serata di lunedì. Il fenomeno portoghese, ora in Arabia Saudita, resta ancora uno dei giocatori più chiacchierati del mondo del calcio e l'annuncio di questa intervista ha fatto scalpore, così come hanno fatto rumore le prime parole rilasciate, sotto forma di anticipazioni, di CR7 ad Aguirre. In un piccolo stralcio pubblicato sui canali social del giornalista iberico Ronaldo parla di suo figlio Mateo e del suo amore calcistico per Kylian Mbappe, attaccante oggi proprio al Real Madrid: "A mio figlio Mateo piace moltissimo Mbappe. E mi dice: "Mbappe è più forte di te papà". E io: "No, papà è più forte di lui, ha più gol di lui".

😂 "Mi HIJO me dice que @KMbappe es MEJOR que YO".

🔜 No te puedes perder la entrevista de @EduAguirre7 a @Cristiano el próximo lunes a las 22:30h en @laSextaTV.pic.twitter.com/7XtLCcAkph

— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 29, 2025

Qualcuno potrebbe dire: "Il solito CR7". Ronaldo, sorridendo, ha marcato il territorio soprattutto in un ambiente, come quello di Madrid, che il portoghese, senza nascondere troppo, ritiene ancora casa sua. E intanto l'originario di Madeira continua a macinare record e statistiche in Medio Oriente dove, finora, con 16 presenze ha messo a segno 14 gol in campionato ed occhio a quello che succederà al termine di questa stagione che rappresenta anche la fine del contratto con l'Al-Nassr di CR7.