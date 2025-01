La cronaca della vittoria del Real Madrid contro il Valladolid con la tripletta di Mbappè in Liga spagnola.

La prima tripletta in maglia blancos dell’attaccante francese Mbappè regala i 3 punti al Real Madrid nella sfida contro il Valladolid e proietta gli uomini di Ancelotti al primo posto nella Liga . Ecco la cronaca di Valladolid Real Madrid.

E così è stato. A spazzar via ogni dubbio ci ha pensato Mbappè , con la sua prima tripletta in maglia blancos nel match contro il Valldolid .

Un 3 a 0 che non lascia dunque spazio a incertezze: questa Liga sarà una sfida tra le due squadre madrilene, anche se al momento, la classifica sorride di più agli uomini di Ancelotti.

Certo, si dirà, l’avversario era davvero ben poca cosa. Un Valladolid sempre più fanalino di coda e con il non invidiabile ruolino di marcia che sa tanto di retrocessione: 14 sconfitte in 21 incontri totali e 42 gol subiti .

Ma ciò che conta davvero è vincere. Lo sanno bene al Real e l’occasione è ghiotta. Per Mbappè , a dire il vero, sembra davvero tutto facile, anche troppo.

Pronti via e dopo mezz’ora ecco il primo sigillo: scambio rapido con Bellingham e vantaggio servito con un destro a giro potente del francese. 1-0 al minuto 30' del primo tempo.

Il secondo gol nella ripresa sembra la fotocopia del primo, a scambiarsi il ruolo di assist man ci pensa Rodrygo, che lavora un pallone dentro l’area per l’attaccante francese: conclusione con un destro a giro. Ecco servito il 2-0 al minuto 57'.

Il terzo gol arriva sul penalty, dopo un intervento scomposto in area su Bellingham al minuto 90+1 di recupero.

E allora 3 a 0, tutti a casa a + 4 e Atletico Madrid avvertito (con una quasi certezza): il rodaggio di Mbappè, pare essere terminato. E se così sarà, questa per gli avversari dei blancos in particolare, non è proprio una buona notizia.